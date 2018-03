Un pericol pentru bucuresteni? Sistemul de termoficare are tevile mai vechi de 20 de ani. In ritmul actual, vor fi schimbate in 67 de ani!

Stiri pe aceeasi tema

- Odinioara cel mai elegant cinematograf al orașului, „Studio”, aflat pe strada Vasile Goldiș, a ajuns astazi o ruina. Ferestrele sparte, ușile acoperite cu tabla, legate cu sarma, și tencuiala care cade de pe pereți, toate poarta o istorie bogata, de peste o suta de ani. Situația actuala a cinematografului…

- ANRE pregateste modificari si completari ale Standardului de performanța pentru serviciul de distribuție și de sistem a gazelor naturale, aprobat in 2015. Acestea se refera la racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale. Proiectul de ordin vizeaza modificarea și completarea indicatorului…

- Romanii care vor dori sa aiba acces la servicii medicale scumpe in spitalele de stat ar putea fi nevoiti sa opteze pentru o noua asigurare medicala, spune ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Sistemul sanitar are nevoie de mai multe fonduri, iar un un nou sistem de finantare a Sanatatii va…

- Numirea gorjeanului Alexandru David Burghiu in fruntea Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice Bucuresti de catre Consiliul General la propunerea primaritei Gabriela Firea a adus la iveala o serie de informatii despre tanarul de...

- Sa fim vizionari și sa privim cu incredere spre un viitor in care Timișoara va avea și metrou, și fantana muzicala, și parcari, și inele de circulație ca la Viena. Dar ce facem cand, in prezent, avem de rezolvat chestiuni mai din viața de zi cu zi, cum ar fi... apa calda și caldura? Societatea de termoficare…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, joi, ca vineri, vremea va fi si mai geroasa in Bucuresti, precizand ca sunt probleme cu sistemul de termoficare in sectoarele 2 si 6 ale Capitalei.

- Primaria Capitalei, condusa de Gabriela Firea, a convocat, joi, in regim de urgenta, Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru alegerea noului sef al Regiei Autonome de Distributie si Energie (RADET). Consilierul PNL, Ciprian Ciucu, a precizat, insa, ca Primaria nu este la prima incercare de…

- Primarul Gabriela Firea a anuntat, marti, ca ia in calcul organizarea unui concurs international pentru un management performant la RADET. "Fac un anunt in premiera. Ma gandesc foarte serios, atat eu, cat si colegii mei, am discutat si cu reprezentantii sindicatului de la RADET, ca in perioada…

- RATB se transforma in Societatea de Transport Bucuresti. Consiliul General Al Municipiului Bucuresti (CGMB) a fost de acord, in ședința de joi, 22 februarie, cu reorganizarea Regiei Autonome de Transport Bucuresti (RATB), prin schimbarea formei juridice din regie autonoma in societate pe actiuni, ai…

- Consiliul General al Capitalei a fost de acord, joi, cu reorganizarea Regiei Autonome de Transport Bucuresti, prin schimbarea formei juridice din regie autonoma in societate pe actiuni, ai carei actionari vor fi Municipiul Bucuresti, prin CGMB, si judetul Ilfov, prin Consiliul Judetean.

- Un om al strazii din Timișoara iși platește amenzile, pentru ca are job. Arpad Kendi a fost candva miner la Lupeni, in județul Hunedoara, insa dupa ce a ramas fara loc de munca a plecat in Anglia si Germania. Revenit in tara, fara locuinta si loc de munca, a ajuns om al strazii. Vreme de zece ani a…

- Deputatul Nicusor Dan spune ca proiectul de buget pentru 2018 al Municipiului Bucuresti, inclus pe ordinea de zi a sedintei de joi a CGMB, este nerealist, avand in vedere ca anul trecut au ramas necheltuite 560 de milioane de lei, lucru care ar fi o dovada de incompetenta. "Acest primar nu are nicio…

- Centralele de apartament sunt letale. Gheorghe Piperea, cunoscutul avocat care se ocupa acum de insolventa Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice (RADET) din Bucuresti, a declarat ca centralele de apartament sunt letale, din cauza emisiilor de oxizi de azot. „Emisiile de Nox cauzeaza in fiecare…

- Tribunalul Ilfov a admis solicitarea ANAF de poprire a conturilor deputatului Daniel Constantin, pentru a recupera o parte din prejudiciul din dosarul in care Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de inchisoare pentru prejudicierea ICA. In perioada 2007-2008, Constantin a imprumutat de la Voiculescu…

- Gheorge Piperea, cunoscutul avocat care se ocupa acum de insolventa Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice (RADET) din Bucuresti, a declarat ca centralele de apartament sunt letale, din cauza emisiilor de oxizi de azot. „Emisiile de Nox cauzeaza in fiecare an 440.000 de decese…

- Proiectul de hotarare privind transformarea Regiei Autonome de Transport Bucuresti (RATB) in societate pe actiuni cu denumirea Societatea de Transport Bucuresti SA va fi supus votului consilierilor generali in sedinta de saptamana viitoare. Potrivit proiectului, actionarii vor fi Primaria Capitalei,…

- Aproape 12 mii de consumatori din 17 localitați nu aveau energie electrica la ora 9.00 in aceasta dimineața. Este vorba despre Vintileasca, Jitia, Chiojdeni, Andreiașu de Jos, Vidra, Paunești, Movilița, Boghești, Țifești, Slobozia Bradului, Fitionești, Garoafa, Gugești, Reghiu, Dumitrești,…

- In ultima zi in care mai puteau sa depuna planul de reorganizare a instituției vitale pentru Capitala la instanța, al Regiei Autonome de Distribuție și Transport București, șefii Regiei, directorul demisionar- Razvan Nițiu si administratorul special alergau cu actele sub braț sa ia semnaturi. Depus…

- In prima luna a acestui an preturile apartamentelor noi si vechi au continuat sa creasca usor in comparatie cu cele inregistrate in ultima luna a anului trecut. Tendinta de crestere resimtita in ianuarie 2018 a fost sustinuta "in mod exclusiv de segmentul locuintelor nou-construite, intrucat…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca anul 2018 este Anul Sanatatii, un an in care fonduri importante vor fi destinate catre construirea de noi spitale si modernizarea celor aflate in administrarea primariei, dar si catre campanii de informare si educare pentru sanatate a populatiei,…

- "O echipa a Corpului de control al primarului general s-a deplasat in cursul zilei de azi la sediul Regiei pentru a demara verificarile. De asemenea, la RADET este in curs de derulare o verificare interna pentru a se stabili daca au fost respectate procedurile si normativele specifice unitatii, inclusiv…

- Primarul General, Gabriela Firea, a dispus declansarea unui control general la RADET, iar administratorul special si-a inaintat demisia de onoare. Aseara, in jurul orelor 17.00, a avut loc un grav accident de munca in zona Bd. Iuliu Maniu nr.1 (Complex Leu) din sectorul 6. In urma accidentului, cei…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6 au deschis un dosar penal in rem in legatura cu moartea celor doi muncitori de la RADET, care au lucrat, ieri, la o conducta de termoficare in zona Iuliu Maniu din Capitala. Administratorul special al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei…

- Razvan Nitu, administratorul special al RADET, a demisionat, marti, in urma accidentului produs luni seara, cand doi muncitori si-au pierdut viata dupa fisurarea unei tevi a sistemului de termoficare din incinta Complexului studentesc Leu. MENIU Salut, Amalia Bine ai venit la News.ro! Pentru a accesa…

- RADET Bucuresti anunța ca luni, in jurul orelor 17,00 a avut loc un grav accident de munca in zona B-dului Iuliu Maniu, nr.1 (Complex Leu) din sectorul 6. In timpul unei lucrari la rețeaua primara, o țeava de apa calda s-a spart intr-un camin de repartiție unde se aflau doua persoane, lucratori ai RADET.…

- Pana acum, aproape 8.000 de galateni au cerut subventia de 3.000 de lei pentru a-si procura si monta o centrala de apartament. Peste 95% dintre solicitanti au si primit banii. La sistemul centralizat mai sunt bransate in prezent doar in jur 20% dintre locuintele din Galati, dintre care o treime au consum…

- Proiectul a fost aprobat cu 31 de voturi „pentru" si 19 voturi „impotriva". Potrivit proiectului de hotarare, administratorul judiciar al RADET, RomInsolv SPRL, a solicitat aprobarea de catre CGMB a setului de actiuni ce urmeaza sa fie incluse in planul de organizare al Regiei, respectiv transformarea…

- Cu parcarile la judecata. Un clujean s-a suparat ca a primit o amenda și vrea sa schimbe regulamentul de parcari Actualul regulament de parcari este considerat ilegal de catre un clujean, care și-a angajat o firma de avocatura dupa ce a primit o amenda. Un clujean suparat ca a fost amendat de…

- Vulnerabilitatile Romaniei cele mai folositoare Rusiei sunt aspectele care tin de politic, societate, impredictibilitate, cele care ar reusi sa puna roman contra roman, sa creeze suspiciuni in legatura cu functionarea institutiilor si a standardelor euroatlantice. Daca ne indoim de orientarea strategica…

- Peste 600 de familii din Craiova s-au trezit fara apa calda si caldura in mijlocul iernii din cauza datoriilor pe care le-au acumulat de-a lungul timpului. Societatea de Termoficare a luat aceasta decizie din cauza ca oamenii au de achitat creante de peste 9 milionae de lei.

- Schimbarea la fața a Regiei Autonome de Transport Timișoara a inceput in cursul anului trecut. Pe final de an a aparut și noua sigla: o cruce mare, roșie, intr-un cerc cu margini albastre pe fond galben. Primarul Nicolae Robu a vazut-o și el, candva la finele anului trecut, și a spus ferm,…

- Din cauza actualizarilor constante aduse WhatsApp, este inevitabil ca indragitul programul de chat sa nu mai suporte dispozitive foarte vechi. WhatsApp are un numar foarte mare de fani in fiecare colt al mapamondului. Aproximativ 1,3 miliarde de internauti depind de populara aplicatie pentru…

- Cateva zeci de angajati ai societatii de distributie a agentului termic Calorgal Galati au incetat luni lucrul si protesteaza in curtea societatii, nemultumiti de intarzierea salariilor si nivelul scazut al acestora. Salariatii Calorgal spun ca nu si-au primit banii aferenti lunilor octombrie…

- Vin sarbatorile, iar consumul de bauturi alcoolice va crește, dar și pericolul acumularii de kilograme în plus. Medicul Laura Ene, specialist diabet, nutritie si boli metabolice, de la Clinica de Nutritie KiloStop, a explicat pentru Ziare.com cum trebuie…

- Camera Comunelor din Parlamentul britanic a adoptat, miercuri seara, un amendament referitor la procedura de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, mai multi deputati conservatori votand impotriva Guvernului Theresa May. Camera Comunelor a aprobat cu 309 voturi pentru si 305 impotriva…