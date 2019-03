Un pensionar isi suna fiul Un pensionar isi suna fiul: – Trebuie sa-ti spun ca eu si cu mama ta divortam, 45 de ani de mizerie mi-au ajuns! Fiul raspunde derutat: – Tata, dar despre ce vorbesti? Tatal continua: – De un timp nu ne mai suportam si m-am saturat sa discutam despre acest subiect, sun-o pe sora ta si spune-i. Apoi batranul inchide telefonul. Dupa ce afla, fica speriata, isi suna tatal si ii spune: – Nu se poate asa ceva, maine venim acasa sa discutam! Batranul inchide telefonul si ii spune sotiei: – Gata, am aranjat, de Craciun vor veni, sigur, ce, le mai spunem sa vina si de Pasti? Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

