- Incident socant in zona Lujerului. Un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani a luat la intrebari un pensionar care venea de la pescuit și i-a interzis sa urce in autobuzul aglomerat cu sculele de pescuit pe care le avea. Cei doi au inceput sa se injure și apoi sa se imbranceasca. Pescarul…

- UPDATE: Tanara a fost transportata la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Ploiești și, potrivit primelor informații, aceasta prezinta mai multe contuzii minore, fiind echilibrata din punct de vedere hemodinamic. In urma unui apel efectuat la 112, miercuri dimineața, polițiștii…

- Incident scandalos in apropiere de Bucuresti. Un taximetrist este acuzat ca a batut cu pumnii si picioarele o tanara de 24 de ani, pe care a si sechestrat-o. S-ar fi enervat dupa ce clienta i-a atras atentia ca a ales intentionat un traseu mai lung. Femeia a fost salvata din mainile agresorului…

- O femeie de aproximativ 30 de ani a ajuns ranita la spital, miercuri dupa-masa. Aceasta, in calitate de pieton, s-a angajat regulamentar in traversarea strazii, dar a fost surprinsa și accidentata de un taximetru. Accidentul s-a produs pe Calea Manaștur, langa podul Calvaria. Taximetrisul susține ca…

- „Protectia Copilului“ Iași are in evidenta un singur asistent maternal care are in grija cinci copii luati in plasament, Tanti Maricica fiind, practic, ultima „mama eroina“ din oraș. Maria Balan, din comuna Dolhesti, se ocupa de 14 ani de cresterea copiilor abandonati de parintii biologici. In casa…

- Pacienta, in varsta de 42 de ani, din municipiul Bacau a ajuns, duminica dupa amiaza, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Bacau, in stare de soc si cu arsuri de gradul II si III, pe circa 40 la suta din suprafata corpului. Dupa ce a fost stabilizata de medicii de aici, femeia a […]…

- Accident grav in judetul Gorj, luni dimineața. Accidentul a avut loc in zona localitatii Dragutesti, iar trei dintre victime au ramas incarcerate, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj. La locul accidentului au ajuns doua echipaje pentru descarcerare si un…

- Veniti la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Municipal din Timisoara pentru a aduce un pacient care solicitase ajutor la 112, trei angajati SMURD au salvat de la moarte o femeie. Cei trei se pregateau sa plece de la unitatea medicala, noaptea trecuta, cand au auzit tipetele unei femei care fugea…

- Un politist a ajuns la spital sambata dimineata dupa ce a fost acrosat de un autoturism in timp ce efectua controlul documentelor unui sofer pe care il oprise in trafic, in Capitala, potrivit Brigazii Rutiere citate de Agerpres.ro In jurul orei 4,00 la intersectia Bd. Unirii cu Splaiul Independentei,…

- Pompierii militari din cadrul ISU „Crișana” Bihor au raspuns, sambata noaptea, unui apel la 112 care anunța un incendiu intr-o gospodarie din Salonta. La adresa indicata au fost mobilizate trei echipaje de pompieri militari din cadrul Detasamentului Salonta, dintre care doua de stingere si unul de…

- Un baiat in varsta de opt ani din Timisoara s-a ranit grav la mana in timpul unui antrenament de inot la un bazin de inot al municipalitatii. Pericolul obiectului in care s-a taiat tanarul a fost semnalat, dar a fost ignorat.

- Inca o persoana a decedat din cauza gripei, in prezent numarul deceselor provocate de virusul gripal ajungand la 17. Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Oana Grigore, a declarat pentru AGERPRES ca, pana vineri, 17 persoane au murit din cauza virusului gripal. Ultimul caz inregistrat este…

- O tanara de 26 de ani, batuta dupa ce a refuzat avansurile unui barbat. Paula C. a ajuns, in noaptea de marti spre miercuri, la Unitatea de Primiri Urgente. Politistii au deschis o ancheta pentru lovire si alte violente. Din primele informatii, victima l-ar cunoaste pe agresor. Fata din orasul Flamanzi…

- O fetița de 13 ani și un adolescent de 15 ani au ajuns la Spitalul Județean de Urgența Slobozia dupa ce au consumat etnobotanice. Baiatul a fost externat dupa cateva ore de la consultul medical, in timp ce fata se afla sub supraveghere la Spitalul «Grigore Alexandrescu» din București. In acest caz a…

- UPDATE Informațiile sunt contradictorii. In timp ce unele posturi de televiziune spun ca spitalul e in carantina, directorul unitații infirma. Reprezentantii spitalului spun ca au inchis imediat sectia de Primiri Urgente pentru a o dezinfecta.Managerul Spitalului Municipal Motru, din judetul…

- Joi, in orașul Mioveni, s-a petrecut un eveniment rutier grav. O femeie a fost spulberata de un autoturism. Accidentul s-a produs in cartierul Racovița din orașul Mioveni. Martorii accidentului au apelat numarul de urgența 112, cerand intervenția unei ambulanțe și precizand ca victima este inconștienta.Victima…

- O femeie de 33 de ani a ajuns joi dimineata la spital cu arsuri de gradul I si II in urma unei explozii produse la locuinta sa din localitatea Hintasti, neurmata de incendiu, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata. Victima a fost transportata…

- Un tanar in varsta de 19 de ani a ajuns miercuri seara la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Buzau dupa ce ar fi fumat marijuana. Medicii l-au stabilizat și il țin sub observație. Tanarul a ajuns la UPU cu o ambulanța dupa ce a fumat o țigara și i s-a facut rau. El ...

- Muncitorul ranit grav luni seara in timp ce lucra la o conducta de termoficare in zona Iuliu Maniu, in subteran, si care era internat la Spitalul Militar a murit. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central Dr. Carol Davila, pacientul a decedat marti,…

- Victima a fost transportata de urgenta la Unitatea de Primiri Urgente SMURD Targu-Mures, iar din fisa de constatare preliminara intocmita de catre Institutul de Medicina Legala Targu-Mures a rezultat ca „a prezentat o plaga cranio cerebrala temporo-parietala stanga, fractura craniana cu infundare…

- Impactul foarte violent s-a produs, cel mai probabil, din cauza nepastrarii distanței corespunzatoare intre vehicule și a vitezei destul de mari, dar asta vor stabili polițiștii dupa efectuarea masuratorilor și intervievarea martorilor. Cu ajutorul polițiștilor prezenți la locul impactului, dar și…

- Consulul onorific al Bulgariei a ajuns, joi, la Spitalul “Bagdasar-Arseni” in urma unui accident rutier. Potrivit purtatorului de cuvant al spitalului, dr. Florin Bica, el este constient si cooperant. Medicul a precizat ca barbatul, in varsta de 32 de ani, se afla la Unitatea de Primiri Urgente. Consulul…

- Consulul onorific al Bulgariei in Romania, Rosen Rusev, a fost implicat intr-un accident produs, joi dupa-amiaza, in sensul giratoriu de la intrarea in Adunații Copaceni, din județul Giurgiu. Barbatul, in varsta de 32 de ani, din Silistra, s-a rasturnat cu mașina intr-o curba, cel mai probabil din cauza…

- Un elev al unui liceu de prestigiu din municipiul Braila a ajuns la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean, dupa ce a fost batut de cinci adolescenti de la o alta unitate de...

- Patru copii din localitatea Nepos, județul Bistrița-Nasaud, care mergeau spre școala, au fost loviți în plin, în aceasta dimineața, de o mașina. Cei 4 elevi din localitatea Nepos au fost loviți de o mașina condusa de o femeie, care a pierdut controlul volanului. Conform reprezentanților…

- Politistii din vestul tarii sunt in alerta, dupa ce o femeie a anuntat la 112 ca un barbat a intrat peste ea in casa, unde a violat-o, a batut-o si a talharit-o. Atacul s-a produs luni dupa-amiaza, in jurul orei 15, pe o strada din municipiul Oradea. Agresorul, care in trecut a lucrat in gospodaria…

- Doua anchete au loc la Spitalul Clinic Județean de Urgența Sibiu și la Spitalul Militar din Sibiu, dupa ce o femeie de 39 de ani a murit, plimbata de la o Unitate de Primiri Urgențe la alta, transmite corespondentul MEDIAFAX. Maria Ciorogar, femeia in varsta de 39 de ani, din Sibiu, a murit dupa ce,…

- Rudele unei femei de 39 de ani care a murit la Spitalul Judetean Sibiu spun ca femeia a mers la Unitatea de Primiri Urgente a spitalului dupa ce s-a simtit foarte rau, dar ca a fost tinuta pe hol fara sa o consulte cineva,iar din aceasta cauza a mers la Spitalul Militar, unde, de asemenea, ar fi fost…

- O inregistrare video aparuta in mediul virtual surprinde un dialog purtat de o femeie cu medicul de garda al Spitalului Orasenesc din Baicoi, Prahova. Conversatia a avut loc in cursul zilei de 6 ianuarie, cand femeia s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgente a spitalului din Baicoi si i-a cerut medicului…

- Un barbat de 46 de ani, din Targu-Jiu, cioban de meserie, a ajuns, duminica seara, la Unitatea de Primiri Urgențe din municipiu, dupa ce a fost lovit cu parul in cap de un tanar de 37 de ani. Altercația a avut loc in localitatea Barsești, in plina strada. Victima ar fi observat de…

- Trei autoturisme au fost implicate intr-un accident deosebit de grav. In urma impactului, noua persoane au fost ranite. Dintre acestea, una foarte grav care a ramas incarcerata, fiind nevoie de intervenția echipajului de descarcerare al Detașamentului de Pompieri Tirgu Mureș pentru a fi scoasa din interiorul…

- Incident in aceasta seara in Bucuresti, in zona statiei de metrou Politehnica. Un barbat de 26 de ani a fost injunghiat, scrie digi24.ro.Victima are 26 de ani si a fost atacata din spate de o persoana cu un cutit.

- Val de prezentari la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Slobozia in noaptea Revelion și primele 2 zile ale Anului Nou. Estimativ, aproximativ 300 de ialomițeni au avut nevoie de ingrijiri medicale. Printre ei s-a numarat și un tanar care s-a taiat la mana incercand sa deschida…

- Un barbat in varsta de 59 de ani, din judetul Buzau, a murit in cursul serii de luni, dupa ce a fost lovit de locomotiva unui tren. Nefericitul eveniment s-a petrecut luni, in jurul orei 16:50, la o distanța de aproape 2 km de Gara Focșani, catre Șoseaua Vrancei. Barbatul a fost transportat…

- Medicii de la Unitatea de Primiri Urgente au ingriji mai multi pacienti prea lacomi decat anul trecut. In patru zile, 761 de pacienti din tot judetul s-au prezentat la camera de garda, cu afectiuni diverse, de la acutizari ale bolilor cronice, la stari de indigestie, pana la stari de ebrietate acuta,…

- Un barbat in varsta de 52 ani a murit, miercuri la pranz, in Spitalul Județean de Urgența Craiova, dupa ce un container cu televizoare a cazut pe el. Incidentul a avut loc intr-un supermarket din municipiu, unde victima mersese la cumparaturi. „Din primele verificari se pare ca incidentul…

- CUTREMURATOR! Fost campion national la box, gasit mort intr-o parcare si-a taiat venele Viorel Soroceanu, fost campion national la box, 63 ani, a fost gasit mort intr-o parcare a unui centru comercial din Iasi. Fostul boxer, antrenor emerit, si-a taiat venele. Cel care l-a gasit mort pe fostul campion…

- Omul este cardiac si duminica dimineata, in jurul orei 6:00, a sunat la 112 sa ceara ajutor medical fiindca acuza dureri in piept. In timp ce echipajul medical de la Ambulanta din Valea lui Mihai (asistenta Mihaela Seteanschi si ambulantierul Kiss Laszlo) il evalua, omul a intrat in…

- La inceput a fost doar un conflict verbal, consumat in interiorul unui club din Piața Avram Iancu din Arad. Ulterior, altercația s-a mutat in strada, degenerand in bataie, cu o victima – un polițist din Vladimirescu, aflat in timpul liber – si doi atacatori – despre care se spune…

- Un politist aradean in varsta de 32 de ani a fost ranit, duminica dimineata, cu o maceta in urma unei altercatii pe care a avut-o cu doi barbati intr-un club din centrul municipiului Arad, victima fiind transportata la spital cu rani la unul dintre brate. Agentul de politie era in timpul liber si petrecea…

- Un agent al Politiei Locale din Buzau a ajuns la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului Judetean dupa ce i s-a facut rau la serviciu, in sediul instituției. Acesta a leșinat in timpul ședinței de instructaj, inainte sa intre in serviciul de paza. Potrivit unor surse, politistul local ar fi cazut la…

- In plin scandal, taximetristii din Bucuresti mai primesc o... lovitura. Daca aveati impresia ca le-ati vazut pe toate si ati trait tot ce se putea trai pe durata calatoriei cu taxiul, va inselati amarnic.