- Retinut pentru furt de motorina Un barbat din judetul Arges a fost retinut de politisti dupa ce a fost prins, in flagrant, in timp ce sustragea motorina din rezervorul unui camion aflat intr-o parcare de pe autostrada A 1. La data de 18 februarie 2019, in jurul orei 04.40, politistii Biroului…

- Ieri, 18 februarie 2019, in jurul orei 04.40, politistii Biroului de Poliție Autostrada A1 Ramnicu Valcea-Deva, l-au depistat, in flagrant delict, pe un barbat de 30 de ani, din comuna Dobrești, judetul Argeș, in timp ce sustragea din rezervorul unui camion aflat intr-o parcare situata pe raza comunei…

- Parlamentul a adoptat vineri proiectul bugetului de stat pentru anul 2019. Bugetul raspunde nevoilor de dezvoltare ale Romaniei prin demararea de investiții de mare interes și pentru județul nostru, prin adaptarea la nevoile administrației locale și continuarea investițiilor prin Programul Național…

- Un angajat de la o firma de pompe funebre din Pitești s-a pierdut cu dricul pe un drum forestier. Omul in varsta de 34 de ani, originar din comuna Bradu, județul Argeș, a trebuit sa faca un drum la Brașov, in interes de serviciu. La retur, șoferul s-a bazat pe GPS, dar acesta mai rau l-a incurcat, a…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat ca Laura Codruta Kovesi "va avea o viata foarte grea" si va fi pusa sub acuzare, referindu-se la citatia primita de fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie din partea Sectiei de Investigare a Infractiunilor in justitie, in calitate de suspect. "Doamna…

- Acum! Percheziții in Argeș la domiciliile unor persoane banuite de furt. La aceasta ora, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Bascov, cu sprijinul DOS – IGPR, efectueaza trei perchezitii domiciliare pe raza comunei Merisani, la locuintele a trei persoane banuite de savarsirea de infractiuni…

- Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Milcoiu, judetul Valcea, au depistat cinci tineri, din comuna Cuca, județul Argeș, banuiți de furt calificat. Luni, 28 ianuarie, polițiștii au depistat cinci tineri cu varste cuprinse intre 15 și 19 ani, cercetați ...

- La Spitalul Judetean de Urgenta din Pitesti, Spitalul Municipal din Curtea de Arges si Spitalul Municipal din Campulung Muscel se fac teste gratuite Papanicolau, cel mai important test pentru prevenirea si depistarea cancerului de ...