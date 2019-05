Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea a nascut pe 20 septembrie 2019. La 15 zile dupa naștere, Udrea a fost reținuta, iar de creșterea micuței s-au ocupat iubitul acesteia și mama ei. Elena Udrea a fost eliberata de Craciun din inchisoarea din Costa Rica, acolo unde a imparțit celula cu fosta sefa a DIICOT, Alina…

- Autoritatile suedeze au emis in luna martie un mandat european de arestare pe numele Ralucai Iacobet, o femeie originara din Sibiu, pentru ca si-ar fi rapit fetita de 5 ani si ar fi adus-o in Romania. Femeia a fost prinsa de politistii suceveni in momentul in care se afla intr-o vizita la Manastirea…

- Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda s-au casatorit pe 24 februarie, dar au facut petrecerea abia in week-end-ul trecut. Liviu Dragnea nu a lipsit dintre invitați, iar Viorica Dancila și aproape 500 de oameni au facut-o lata la Ișalnița, langa Craiova.Luni seara, la Romania TV, Lia Olguța…

- Dupa scandalu privind retragerea rezervei de aur a Romaniei de la Banca Angliei, senatorulu Șerban Nicolae revine cu prcizari acuzandu-l pe fostul președite Traian Basescu ca se baga in seama pe seama acestui subiect. „CATEVA PRECIZARI1. Rezerva de aur constituita și administrata…