Un paznic a murit după ce a căzut într-un puţ neacoperit Conform primelor cercetari efectuate de poliție, barbatul are 59 de ani. Oamenii legii efectueaza investigațiile la fața locului pentru a stabili cu exactitate modul in care a avut loc incidentul. Barbatul era agent de paza. Apelul a venit a ora 9.24. Din pacate, victima era decedata cand au ajuns salvatorii la fața locului. Pe langa ambulanța, la locul tragediei au mai venit un echipaj de pompieri de la Stația Midia și echipaje de poliție. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Acrobatul Yann Arnaud, in varsta de 38 de ani a murit dupa ce a cazut in timpul unui spectacol la Tampa Bay, statul Florida, informeaza BBC. Artistul francez facea o acrobatie aeriana, sambata, cand a cazut. A murit mai tarziu al spital, scrie Romania TV.Intreaga familie Cirque du Soleil este in soc…

- Acrobatul Yann Arnaud, in varsta de 38 de ani a murit dupa ce a cazut in timpul unui spectacol la Tampa Bay, statul Florida, informeaza BBC, citat de news.ro. Artistul francez facea o acrobatie aeriana, sambata, cand a cazut. El a murit mai tarziu al spital.

- Un acrobat de la Cirque du Soleil a murit in timpul unui spectacol, sub privirile ingrozite ale celor prezenți. Tanarul avea 38 de ani și in timpul unei manevre s-a dezechilibrat și a cazut. Acrobatul francez Yann Arnaud, in varsta de 38 de ani, a murit dupa ce a cazut pe scena in timpul unui spectacol…

- Un muncitor al Carierei de calcar Bistrita-Costesti a murit. Un muncitor al Carierei de calcar Bistrita-Costesti din judetul Valcea și-a pierdut viața la locul de munca, in dimineața zilei de sambata, 17 martie, fiind strivit de un utilaj pe care lucra. , a declarat ca accidentul de munca s-a petrecut…

- O persoana a murit si doua au fost ranite, dupa ce camioneta in care se aflau a cazut, sambata dimineata, de pe un pod in judetul Suceava. Pompierii au intervenit pentru scoaterea victimelor din masina, iar ranitii au fost transportati la spital.

- Mai multe echipaje de la Poliție se afla la aceasta ora (azi, 9 martie) pe strada Petru Bran din Satu Mare. Oamenii legii ancheteaza un caz de furt. Spargerea a avut loc la un fost magazin de antichitați. Din informațiile pe care le deținem, hoțul ar fi fost prins la locul faptei și reținut de […]

- Patru autoturisme au fost implicate, duminica seara, intr-un accident produs pe Calea Manaștur din Cluj-Napoca. Din nefericire, o persoana a suferit rani și a fost transportata la spital. Accidentul rutier s-a produs in jurul orei 20:00, pe Calea Manaștur, sensul de mers spre centru. La fața locului…

- Este din nou doliu in lumea sportul romanesc! Un practicant de kickboxing a murit la 23 de ani. Florin Stelian Gheorghe, din Comuna Matasaru, județul Dambovița, a cazut secerat in curtea casei sale. Familia sa a sunat imediat la 112, dar medicii de pe Ambulanta nu au putut face nimic pentru…

- Un barbat in varsta de 31 ani, angajat la o societate comerciala care isi desfasoara activitatea in cariera de piatra Bologa, judetul Cluj, a murit, marti, dupa ce a cazut in gol de la inaltime de 100 de metri.

- Un barbat in varsta de 31 ani, angajat al unei societati care isi desfasura activitatea in cariera de piatra Bologa, din judetul Cluj, a murit marti, dupa ce a cazut de la o inaltime de 100 de metri, scrie AGERPRES.Citeste si: Andreea Cosma, in audienta la ministrul de Interne: Reclamatii…

- Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinau, Peter Michalko, face apel catre forțele politice din Republica Moldova sa se dezica de fenomenul presiunii asupra diferitor oameni la nivel local, regional, din motive politice sau din alte interese. Apelul a fost facut în cadrul emisiunii unei emisiuni…

- Marți seara, mai multe persoane s-au adunat pe trotuar, in fața unei case din Galați și au inceput sa faca gratar și sa asculte muzica tare, lucru care i-a deranjat pe ceilalți localnci. Aceștia au sesizat Poliția, la fața locului fiind trimis un echipaj. Cei doi polițiști au fost luați la…

- Un roman in varsta de 38 de ani a murit dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita de un copac care a fost doborat de vantul puterni din orasul maltez Mriehel, informeaza politia, conform The Malta Independent. Singurul pasager din masina, sotia sa, in varsta de 32 de ani, se afla la spital dupa…

- Accident nefericit sau sinucidere? Aceasta este intrebarea la care trebuie sa raspunda anchetatorii clujeni, dupa ce la baza unui bloc de pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, din cartierul clujean Maraști, a fost gasit in agonie un tanar de 18 ani. Acesta a cazut sau s-a aruncat de la etajul 11 al imobilului.…

- Oamenii legii de la Sectia de Politie Rurala nr. 3 Hlipiceni au depistat marți pe drumul judetean DJ 282, pe teritoriul comunei Rauseni, o autoutilitara condusa de un barbat de 25 de ani, care transporta material lemnos.

- Victorie in instanta pentru una dintre cele mai contestate sectii ale Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), filiala de la Ploiesti. Procurorii au reusit condamnarea intr-un dosar in care este implicat si cumnatul fostului premier, Victor Ponta.Citește și: RUSINOS! Unde a dus revolutia fiscala:…

- Barbatul era din Bradu, avea varsta de 68 de ani si era internat la sectia de cardiologie a Spitalului Judetean. Potrivit unor colegi de salon, acesta obisnuia sa mearga la grupul sanitar de pe holul sectiei ca sa fumeze. Marti dimineata a cazut in gol de la etajul sase al spitalului. In urma…

- Un barbat in varsta de 38 ani, locuitor al capitalei a fost reținut in flagrant delict de angajații Secției combaterea infracțiunilor in locuri publice și transport urban, pentru furt de portmoneu.Incidentul a avut loc in maxi-taxi de pe ruta nr.121, str.

- Duminica, 4 februarie, in jurul orei 23:30, un polițist din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca – Secția 4 Poliție și un jandarm din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca in timp ce iși desfașurau atribuțiile de serviciu pe raza cartierului Manaștur, au observat un conducator auto care…

- Doua surori, una de 31 de ani, iar alta de 33, ambele cherchelite de-a binelea, s-au batut pâna la sânge în locuinta lor. Una dintre ele a spart cu pumnii pâna si sticla de la usi, fapt ce i-a provocat rani grave la mâini. Pentru a le calma, a fost nevoie de…

- Mai multe obiecte rotunde din metal au cazut din cer, speriind mii de localnici care locuiau in zona. inicdentul bizar s-a petrecut in estul Braziliei, dar și in Peru, dupa cum relateaza publicația britanica Daily Star.

- Un barbat din Oradea a murit dupa ce a cazut sub un tramvai, in statia de langa parcul Olosig. Rotile tramvaiului nu i-au sectionat corpul, insa i-au provocat rani grave. Din pacate, medicii nu au mai putut face nimic pentru barbatul in varsta de 61 de ani. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 15.40,…

- Iuliana Valeria Popa, o studenta din Vaslui, a murit la doar 19 ani, in condiții suspecte. Tanara s-a stins la un spital din București, dupa ce a stat in coma aproape aproape doua saptamani. In stare de șoc, parinții spun ca Iuliana a cazut din picioare, fara sa fi suferit vreodata de vreo boala. Tanara…

- Dolores O'Riordan, solista trupei The Cranberries, ar fi murit în urma unei supradoze de Fentanyl, a anunțat o sursa din cadrul poliției londoneze. Decesul artistei este anchetat ca fiind un posibil act de suicid. Oamenii legii au spus ca au gasit Fentanyl contrafacut lânga…

- Un barbat de 64 de ani din Arges si-a pierdut viata, dupa ce a cazut in fantana. Un apel la 112 anunța ca in comuna Poienarii de Muscel, un localnic are nevoie de ajutor, iar la fața locului s-au deplasat pompierii și un echipaj de la Ambulanta. Salvatorii l-au gasit pe barbat in stare grava, dupa ce…

- Daniel Zamfir se refera la ordonanța de urgența care va permite agajaților ANAF sa beneficieze de un procent din valoarea amenzilor aplicate. "Domnul Tudose, in ultima ședința de Guvern a venit cu o bomba, una cu ceas: printr-o ordonanța, anuleaza efectele legii prevenției. Știți, legea asta…

- Doua persoane au murit si alte sase au ajuns la spital în urma accidentelor rutiere care au avut loc pe traseele tarii în ultimele 24 de ore, informeaza MOLDPRES. Solicitat de agenție, ofiterul de presa al Inspectoratului National de Patrulare, Natalia Golovco, a specificat ca…

- O masina in care se aflau doi barbati si o femeie a scapat de sub control si a ajuns in rau dupa o cadere de la o inaltime de aproape 20 de metri. Accidentul s a petrecut pe DN 66 A, din cauza vitezei neadaptate la conditiile de drum, relateaza Romania TV.Doi barbati, cu varste de 35 de ani si 42 de…

- Un nou nascut a murit in noaptea de sambata spre duminica la Spitalul Orasenesc din Rovinari, judetul Gorj. Inspectoratul de Politie al Judetului Gorj a deschis un dosar penal pentru moarte suspecta.

- Oamenii sunt chemați in Piața Universitații, sambata, 20 ianuarie, in intervalul orar 18.00 - 21.00. In acest context, a aparut evenimentul "Galațiul protesteaza la București!". Pe afișul publicat pe Facebook, se precizeaza: "Galați Spune NU CORUPȚIEI!". Mesaj pe Facebook "Nu dam inapoi.…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Timișoara au pus in mișcare acțiunea penala fața de cei doi tineri, in varsta de 17 și 20 de ani. Ei au fost prezentați instanței cu propunere de arestare preventiva și judecatorii au decis sa ii trimita in spatele gratiilor pentru urmatoarele…

- Unui primar din localitatea Pedrera (Spania) i se cere demisia dupa ce a facut declarații șocante. În localitate a avut loc, saptamâna trecuta, un accident rutier în care au fost implicati mai multi români. Acestia au lovit în mod repetat…

- Sfarșit dramatic pentru un barbat din Turcia. Acesta a murit chiar de ziua sa, dupa ce a incercat sa-și faca o poza. El a vrut sa sara de pe o stanca, dar s-a dezechilibrat și a cazut in gol, noteaza Daily Mail. Barbatul se afla in vizita la Urfa Castle, aflat in sudul Turciei. S-a urcat pe o stanca…

- Furtuna Eleanor a facut primele victime in Franta. Un om a murit dupa ce peste el a cazut un copac. Inca 15 persoane s-au ales cu diverse traumatisme.Fortele de ordine franceze sustin ca numarul victimelor ar putea creste intrucat furtuna continua sa faca ravagii.

- Mii de bulgari de zapada au fost observați de trecatori, la malul unui golf din Rusia. Oamenii nu și-au putut explica de unde au aparut, dar s-au oprit pentru a face câteva poze sau pentru a filma.

- Autoritațile au precizat ca șase oameni au supraviețuit in urma accidentului. ”Inca din primul moment am acordat tot sprijinul pentru a salva oamenii prinși in aceasta situație de urgența”, a scris pe Twitter Pedro Pablo Kuczynski, președintele statului Peru. Accidentele rutiere se produc…

- Accident rutier tragic in Peru. 48 de oameni au murit dupa ce autocarul in care se aflau s-a ciocnit violent de un camion si a cazut de pe o stanca de la o inaltime de aproximativ o suta de metri.Alte sase persoane care se aflau in autobuz au ajuns la spital in stare grava.

- Accidentul a avut loc pe o autostrada Panamericana Norte, situata in nordul capitalei Lima. In autocar se aflau peste 50 de persoane, iar autoritatile au precizat ca sase oameni au supravietuit in urma accidentului. "Inca din primul moment am acordat tot sprijinul pentru a salva…

- Un barbat din Satu Mare a cazut peste balustrada scarii. Un barbat, in varsta de 54 de ani, fost taximetrist a cazut de la etajul 2 al blocului in care locuia, peste balustrada scarilor. Tragedia a avut loc chiar in prima zi a noului an, pe bulevardul Cloșca din Satu Mare, in județul omonim. Barbatul…

- Laurentiu Durleci, tanarul care in aprilie, anul trecut, a injunghiat-o mortal pe fosta sa concubina, Laurentia Durleci (17 ani), pe tatal acesteia, Filip Tinca (37 ani), si pe bunicul fetei, Paul Durleci (57ani) a murit sambata dimineata.

- Laurentiu Durleci, tanarul care in aprilie, anul trecut, a injunghiat-o mortal pe fosta sa concubina, Laurentia Durleci (17 ani), pe tatal acesteia, Filip Tinca (37 ani), si pe bunicul fetei, Paul Durleci (57ani) a murit sambata dimineata.

- Un barbat in varsta de 52 de ani din Motru a murit miercuri dupa amiaza dupa ce un container metalic dintr-un hypermarket din Craiova, manevrat necorespunzator de un angajat, a cazut peste el, scrie News.ro . Victima a fost transportata la spital, unde a murit dupa cateva ore. Potrivit reprezentantilor…

- Un barbat in varsta de 52 de ani din Motru a murit miercuri dupa amiaza dupa ce un container metalic dintr-un hypermarket din Craiova, manevrat necorespunzator de un angajat, a cazut peste el.

- Un tanar si a pierdut viata astazi intr un supermarket din Dolj, dupa ce, marfa de pe un motostivuitor s a prabusit peste el. Potrivit Antena3, barbatul a fost dus de urgenta la spital, dar medicii nu l au mai putut salva.foto cu titlu ilustrativ ...

- Accident rutier grav in nordul Indiei. 27 de oameni au murit, iar peste 20 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau a cazut in rau de pe un pod. Multe dintre victime au murit inecate dupa ce au ramas blocate intre fiarele contorsionate.

- Momente emotionante intr-un supermarket. Pentru ca in aceasta perioada oamenii au luat cu asalt magazinele fie pentru cadouri, fie pentru a procura hrana pentru masa de Craciun, supermarketurile sunt pline de clienti.