Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului parlamentar PRO Europa, Victor Ponta, a anuntat luni ca se doreste convocarea prim-ministrului Viorica Dancila in Parlament, pentru a prezenta in comisiile de specialitate situatia de la Ministerul de Interne si de la Educatie."Tocmai pentru ca in acest moment avem cateva…

- "In 16 iulie 2019 fost publicat Raportul OCDE pe 2019 asupra emigrației in țarile membre OCDE (36 de țari dezvoltate, din care 24 europene). Raportul releva date consistente despre migrația din Romania in statele membre OCDE, țara noastra deținand a cincea cea mai mare diaspora dintre toate țarile…

- ROMSILVA INVITA SPECIALIȘTII UNESCO ȘI IUCN SA EVALUEZE MODUL IN CARE SUNT ADMINISTRATE PADURILE DIN PATRIMONIUL UNESCO Directorul general al Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva, Gheorghe Mihailescu, invita specialiștii Comisiei comune ai Centrului pentru patrimoniul mondial al UNESCO și specialiștii…

- Inaugurarea Stadionului Municipal din Targu Jiu ar putea avea loc in toamna, din cauza ca lucrarile nu sunt inca finalizate. Este motivul pentru care Comisia de recepție nu a ajuns inca la Targu Jiu. Potrivit viceprimarului din Targu Jiu, Aurel Popescu, membrii Comisiei de recepție vor sosi la Targu…

- Comisia Europeana (CE) a anuntat recent ca va furniza in urmatorii trei ani aproximativ 120 de milioane de euro sectorului apicol din UE pentru a sprijini rolul sau esential in agricultura si mediul inconjurator, se arata intr-un comunicat al CE preluat de Agerpres. Cifra reprezinta o crestere de 12…

- Reprezentanții companiei Kroll s-au aflat astazi, 2 iulie, într-o vizita de lucru la Chișinau, în cadrul careia au avut întrevederi cu membrii Comisiei de ancheta cu privire la investigarea furtului miliardului. Informația a fost confirmata pentru Ziarul de Garda de catre președintele…

- 'Astazi, am mandatat liderii grupurilor parlamentare sa finalizeze negocierile privitoare la proiectul de revizuire a Constitutiei Romaniei, in conformitate cu pactul semnat de PNL la solicitarea si initiativa presedintelui - Pactul privind consolidarea parcursului european al Romaniei - proiect…