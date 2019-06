Un pastor brazilian ar fi fost omorât de doi dintre cei 55 de copii ai lui Un pastor din Brazilia a fost impușcat mortal. Poliția i-a reținut pe doi dintre cei 55 de copii ai acestuia. Anderson do Carmo, in varsta de 52 de ani, a fost impușcat in data de 16 iunie in garajul locuinței sale din Niteroi, in apropiere de Rio de Janeiro. Potrivit presei locale, suspecți sunt doi dintre cei 55 de copii ai pastorului, dintre care 51 sunt adoptați. Cei doi au fost reținuți de poliție. La doua zile dupa crima, unul dintre copii adoptați ai lui Anderson do Carmo și ai partenerei lui de viața, Flordelis dos Santos Souza, a recunoscut ca este unul dintre cei care l-au ucis pe pastor.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

