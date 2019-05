Stiri pe aceeasi tema

- Un japonez de 42 de ani a murit la bordul unui avion ce decolase din Mexico City cu destinația Narita, Japonia, dupa ce a inghițit 246 de pachete cu cocaina. Supradoza de droguri i-a fost fatala. Avionul a trebuit sa aterizeze de urgența in statul Sonora din Mexic, dupa ce barbatul a inceput sa aiba…

- Cel putin patru persoane au murit dupa ce un avion usor s-a prabusit joi seara în apropierea Aeroportului din Dubai, anunta Autoritatea aeronautica civila din Emiratele Arabe Unite, scrie Mediafax. Avionul, de tip Diamond DA42, s-a prabusit la aproximativ cinci kilometri sud de Aeroportul…

- Cel puțin 14 oameni au murit intr-un accident aviatic in Mexic, potrivit rapoartelor. Se crede ca avionul privat transporta 18 persoane din Las Vegas, unde au vizionat meciul de box a lui Saul 'Canelo' Alvarez...

- Pachetul, al treilea in zece zile, a fost descoperit marti seara de o patrula a politiei de frontiera, plutind atasat de o vesta de salvare, in apropiere de Kaliakra, in nordul litoralului bulgar, a precizat procuratura locala, citata de postul national de radio. Inauntru se aflau 16 pungi de cate…

- Tragedie aviatica in Chile. Cinci oameni au murit dupa ce avionul de mici dimensiuni in care se aflau s-a prabusit peste o casa.Autoritatile au anuntat ca imobilul a luat foc, dar ca din fericire, nimeni nu se afla in imobil in momentul accidentului.