Un pasager a scos capul pe geam si a murit. Compania feroviara, amendata cu 1 mil. de lire

Stiri pe aceeasi tema

- British Airways urmeaza sa fie amendata de Biroul Comisarului pentru Informatii al Marii Britanii cu 183,4 milioane de lire sterline (229,8 milioane dolari), pentru un furt de date de pe site-ul operatorului aerian produs anul trecut, a anuntat luni IAG, compania mama a acestuia, transmite Reuters,…

- Un barbat de cetațenie japoneza a murit in timpul unei curse dinspre Ciudat de Mexico, dupa ce a inghițit 246 de pungi cu cocaina. Avionul, care avea ca destinatie Aeroportul International Narita din...

- In urma sesizarii și a buletinelor de analiza depuse de USR Arad, Garda de mediu a dispus masuri pentru remedierea problemelor și a amendat Compania de Apa Arad SA cu 50.000 de lei. In cadrul controlului s-au efectuat noi analize și s-au efectuat masuratori in diverse puncte ale canalului Mureșel, unde…

- Compania de Apa Arad a fost amendata cu 50.000 de lei de Garda de Mediu, pentru deversari ilegale de ape reziduale in canalul Muresel, care traverseaza municipiul Arad, sesizarea fiind facuta de catre filiala judeteana a USR, potrivit Agerpres. "In urma sesizarii si a buletinelor de analiza…

- Procurorii din Stuttgart au spus ca departamentul de dezvoltare al companiei si-a neglijat obligatiile legale, ceea ce a condus, in cele din urma, la vanzarea de automobile diesel in Europa, precum si in alte regiuni, care nu respectau regulile privind nivelurile de poluare admise. Porsche,…

- Facebook ar putea fi amendata cu o suma intre 3 și 5 miliarde de dolari in SUA pentru incalcarea vieții private, in urma unei investigații a Federal Trade Commision (FTC - Comisia Federala pentru Comerț). Compania a pus deoparte o suma de 3 miliarde de dolari, menita sa acopere ”o estimare rezonabila…

- O fetita de 2 luni a murit la bordul unui zbor AirAsia de la Kuala Lumpur, capitala Malaeziei, spre Perth, in Australia, informeaza luni DPA, citand media locale, relateaza Agerpres.Citește și: FOTO-VIDEO Continua TEROAREA in Sri Lanka: o noua EXPLOZIE in apropierea unei biserici Echipajul…

- Familia miliardarului vizita Sri Lanka, de Paște, cand au avut loc atacurile teroriste soldate cu moartea a cel puțin 290 de persoane și alte sute de raniți. O noua explozie luni in Sri Lanka „Din pacate, putem confirma aceste informații. Va rugam sa respectați intimitatea familiei. Nu mai…