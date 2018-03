"Un pas în urma serafimilor", marele câștigător la Premiile Gopo 2018 Marți seara, 27 martie, Sala Mare a Teatrului Național “I.L. Caragiale” din București a devenit neincapatoare pentru cei peste 1000 de invitați ai celei de-a 12-a ediții a Galei Premiilor Gopo, cel mai important eveniment dedicat industriei cinematografice din Romania. Gazduita de actorul Alexandru Bogdan, Gala a avut momente inedite, amuzante dar și multa emoție. Ceremonia a putut fi urmarita in direct pe TVR 2 și online pe Cinepub și premiilegopo.ro. Victor Rebengiuc, Dorel Vișan, Simona Bondoc, Gheorghe Visu, Tora Vasilescu, Andrei Șerban, Jacqueline Bisset, Ana Ularu, Dragoș Patraru, Pavel… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

