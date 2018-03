"Un pas in urma serafimilor" are cele mai multe nominalizari la Premiile Gopo 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Mai puțin de un an este pana la preluarea de catre Romania a președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene. In 2019, timp de șase luni, Bucureștiul va avea posibilitatea sa aduca in atenție și sa dezvolte prin dialog cu statele membre, dar și cu instituțiile centrale europene, raspunsuri la diferite…

- Traian Brezeru e un barbat in varsta de 37 de ani care traieste in comuna Jucu. Crescut la o scoala speciala din Bucuresti, acesta a fugit din asezamant si a ajuns pe strazile Clujului. A dormit in celebra grota de pe Cetatuie, a fost sluga in doua baruri din pasajul garii, pentru ca la final sa-si…

- Nutriționistul Nicolae Hancu, membru de onoare al Academiei Romane și președinte de onoare al Federației Romane de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, ii indeamna pe romani sa consume zilnic iaurt, deoarece acesta poate avea efecte benefice pe mai multe planuri și face parte dintr-o alimentație sanatoasa.…

- Munca - Stefan Voica, de 13 ani, elev in clasa a VII-a la Scoala Gimnaziala „Take Ionescu“ din Ramnicu Valcea este unul dintre cei mai promitatori tineri ai generatiei sale. Autodidact si ambitios, Stefan crede ca informatia cea mai trainica este obtinuta prin depunerea unui efort constant si ca un…

- Lungmetrajul „Un pas in urma serafimilor”, in regia lui Daniel Sandu, a primit cele mai multe nominalizari, 15, la gala premiilor Gopo 2018, urmat de „6,9 pe scara Richter”, de Nae Caranfil, si „Aniversarea”, de Dan Chisu, cu cate opt nominalizari fiecare.…

- 1 martie 2018 a fost cea mai geroasa zi din istoria masuratorilor pentru luna martie. Totusi, meteorologii spun ca in dimineata zile de 2 martie va fi si mai frig. Astfel, in noaptea si dimineata...

- “6,9 pe scara Richter” (r. Nae Caranfil), “Breaking News” (r. Iulia Rugina), “Fixeur” (r. Adrian Sitaru), “Meda sau Partea nu prea fericita a lucrurilor” (r. Emanuel Parvu) și “Un pas in urma serafimilor” (r. Daniel Sandu) sunt cele cinci lungmetraje care intra anul acesta in cursa pentru trofeul Gopo,…

- Intr-o declaratie a liderilor crestini din Ierusalim se anunta ca biserica va fi redeschisa miercuri dimineata. "Biserica Sfantului Mormant va fi redeschisa pentru pelerini maine, la ora 04,00 (02,00 GMT)", au indicat bisericile crestine, potrivit AFP. Biserica Sfantului Mormant,…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se vor afla, de luni dimineata, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, din aceasta dimineata sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia,…

- Gala de decernare a premiilor celei de-a 68-a editii a Berlinalei a adus sambata seara in prim plan femeile odata cu acordarea celei mai importante distinctii a festivalului, "Ursul de Aur", peliculei "Nu ma atinge-ma"/ "Touch me not", semnat de regizoarea romanca Adina Pintilie, dupa o editie marcata…

- Conducerea SCM Gloria Buzau va fi asigurata, cu titlu interimar, pana la organizarea unui concurs, de un manager din afara fenomenului sportiv, a anuntat, vineri, primarul Constantin Toma. Acesta a decis sa nu-i mai prelungeasca lui Vasile Nita mandatul de director interimar, care expira sambata, 24…

- Boema evoca de obicei o imagine romantica despre « viata de artist ». Imaginea realista a boemei e mai degraba o tesatura deasa de politici, traditii locale, negocieri intre grupuri sociale, razboaie intre impostura culturala si gloria pe merit. Sa fie boemii oameni prea slabi intr-o lume dura sau prea…

- Amenda usturatoare pentru Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere -Secția Drumuri Naționale Buzau dupa accidentele grave care au avut loc joi dimineața pe DN2B. In urma cercetarilor la fața locului, polițiștii de la Rutiera au stabilit ca una dintre cauzele favorizante ale evenimentelor…

- Una dintre cele mai neplacute senzatii pe care o experimentam este atunci când ne muscam limba. Gustul de metal în gura pe care îl simtim imediat este cauzat de continutul de fier din sânge.

- Circulatia se desfasoara in conditii de iarna pe soselele din judetul Suceava, doua accidente producandu-se duminica dimineata. Primul eveniment rutier a avut loc la Stroiesti, unde un autoturism a iesit in afara partii carosabile, iar cel doilea in localitatea Danila. Patru persoane au fost ranite,…

- Dimineața, cand oamenii merg la lucru și copiii la școala, ies pe strazi și patrupedele nimanui. Chiar daca se afla in fața bisericii Sfanta Ana, trecatorii nu pot sa nu se teama de niște caini de statura mare. Iar copiii... sunt cele mai ușoare ținte.

- Al doilea deces provocat de gripa din acest an a fost confirmat de Ministerul Sanatatii. Un adolescent de 17 ani din Chisinau, care a contractat virusul gripal tip B, a murit ieri, la Spitalul ”Valentin Ignatenco”.

- Momente de groaza pentru pasagerii care se aflau la bordul unui avion care zbura din San Francisco spre Hawaii. In timpul cursei descrise de un pasager ca fiind „cel mai infricoșator zbor din viața mea”, mai multe parți din motor s-au desprins și au cazut.

- Impact mortal luni noaptea pe drumul care leaga Piteștiul de Brașov. O caruța in care se aflau cinci oameni a fost lovita in plin de un autoturism. Impactul a fost atat de puternic incat toți cei implicați in accident au ajuns la spital. O tanara de 25 de ani, dar și unul dintre caii care tragea…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare de viscol si precipitatii, predominant ninsori, pentru cea mai mare parte a Munteniei si Dobrogei. Alerta meteo este valabila incepand de duminica, de la ora 6:00, pana luni, la ora 4:00. “In ...

- Zi plina plina pentru salvamontisti. In ultimele 24 de ore la Dispeceratul Național Salvamont, primindu-se nu mai putin de 61 apeluri prin care se solicita interventa de urgența a echipajelor Salvamont , astfel : – 3 apeluri pentru Salvamont Predeal,2 apeluri pentru Salvamont Caraș Severin, 9 apeluri…

- Primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, a declarat, joi, in cadrul unei conferințe de presa, ca nu renunța la ridicarea mașinilor parcate neregulamentar, precizand ca azi-dimineața chiar el i-a trimis sa le ridice pe cele parcate neregulamentar, la Bowling. De asemenea, Hava a spus ca primaria…

- Negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernare intre conservatorii cancelarului Angela Merkel si social-democrati erau in curs miercuri dimineata devreme, in pofida unei nopti de discutii in vederea depasirii celor patru luni de impas politic la Berlin, informeaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Monica Pop este o persoana publica destul de prezenta in media. Insa, putini stiu ca ea este casatorita de 37 de ani. Sotul Monicai Pop este o persoana extrem de discreta care evita iesirile in public, la diverse evenimente, unde medicul merge adesea insotita de buna ei prietena, actrita Carmen Tanase.

- La 54 de ani, Mihaela Tatu arata incredibil. Fosta prezentatoare are grija sa manance numai dupa o dieta care i se potriveste. Aceasta isi incepe ziua cu doua ore de sport, iar apoi merge la masaj. "Eu imi doresc sa traiesc, oricat as trai, sa fiu sanatoasa. De la ora 7, pana la 9 dimineata…

- Meteorologii au anuntat cum va fi vremea in perioada urmatoare. Astfel, potrivit specialistilor, incepand de duminica, temperaturile vor scadea in toata tara.Vremea se va incalzi usor cu ploi slabe in vestul si nord-vestul teritoriului. Temperaturile maxime se vor incadra intre 3 si 14 grade, iar cele…

- Opt perchezitii domiciliare au loc miercuri dimineata in Bucuresti, 13 persoane urmand sa fie duse la audieri, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul prestarilor de servicii, cu un prejudiciu de 4 milioane de lei."In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie…

- Ioan Aurel Pop, rector al Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, a infirmat total ca ar fi sustinut nominalizarea lui Valentin Popa pentru functia de ministru al Educatiei. Numele rectorului Pop a aparut pe o lista in care si-ar fi inscris semnaturile de sustinere 45 de rectori din tara.Rectorul…

- Un taximetrist a fost gasit mort in masina marti dimineata, in zona pietei Chirila din Tatarasi, in jurul orei 6:30. Autoturismul se afla la intersectia cu strada Verdes. Politistii au deschis o ancheta in acest caz pentru moarte suspecta. Trupul barbatului a fost transportat la Institutul de Medicina…

- Petre Daea a ironizat declarația șefului UDMR Kelemen Hunor, care a spus ca noul program de guvernare "arata de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri". "A citit careva planul de guvernare? Stiu ca Balint l-a citit si mi-a spus ca arata de parca ar fi scris in Ministerul…

- Doua seisme au avut loc sambata dimineata, unul in zona Vrancea, iar celalalt in judetul Buzau. Primul cutremur, la ora 5.20, s-a produs in Moldova, judetul Galati, la o adancime de 13.5 kilometri, și a avut magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter. Orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului…

- Un numar de 31 de persoane au fost ucise si alte peste 40 ranite intr-un incendiu care a cuprins un spital din Miryang (sud-est), vineri dimineata, au precizat pompierii, citati de agentia sud-coreeana Yonhap.Se supecteaza ca incendiul, care a inceput in jurul orei 7,30 dimineata (ora locala),…

- Update 15:00 - A fost gasit corpul neinsuflețit al tinarului care a plecat la vinatoare și a disparut. Trupul tinarului a fost gasit de scafandri in aceasta dimineața, potrivit datelor preliminare, barbatul a impușcat o rața salbatica și a urcat in barca dupa prada, insa la scurt timp a disparut fara…

- A fost zarit chiar ieri, in partea de sus a orașului, aproape lipit de un gard, intre cațiva copaci, zgribulit, parca aproape stand sa cada... Un fular prea subțire pentru frigul de-afara era atarnat neglijent la gat iar pe cap, in loc de palarie, cineva ii pusese un faraș galben...!

- Miercuri, incepand de dimineata si pe tot parcursul zilei, invitatii lui Ion Tiriac la Balc vor ateriza pe Aeroportul din Oradea. Conform planurilor de zbor, acestia vor decola apoi vineri dimineata.

- Actiunile Rompetrol Rafinare, Transelectrica si Oil Terminal se apreciau cel mai mult, luni dimineata, pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Astfel, pretul actiunilor Rompetrol Rafinare crestea cu 0,72%, al Transelectrica cu 0,59% si al Oil Terminal cu 0,56%. Cele mai mari deprecieri…

- O alerta de lansare a rachetelor a produs panica printre locuitorii din Hawaii, sambata dimineata, inainte de a fi anuntati ca a fost de fapt o alarma falsa. Utilizatorii de telefoane mobile au primit un mesaj care transmitea: "O amenintare cu rachete balistice catre Hawaii. Cautati un adapost imediat.…

- Locuitorii din Hawaii au fost alertați de o alarma care anunța un atac iminent cu rachete balistice. Alerta, trimisa sambata din greșeala locuitorilor arhipelagului, le cerea tuturor sa caute adapost. Amenințarea a fost infirmata rapid de autoritațile statului american.

- Directorul societatii, Dan Balan, a declarat ca incendiul a fost sesizat de paznicul societatii in jurul orei 3:30 si ca deocamdata nu se cunoaste cauza izbucnirii acestuia. ”In garaj tineam autovehiculele care erau pregatite sa plece pe trasee in aceasta dimineata. Numarul total al autobuzelor…

- Totul a inceput in 1896, cand in Bistrița aparea o mica fabrica in care se produceau placi ceramice. Proprietar era meșterul Walter Schuster, fabrica fiind achiziționata, in 1917 de familia Dr. Corneliu Biss care o transforma in societatea pe acțiuni „Fabrica de sobe și produse ceramice” – Teraplastul…

- Ordinea de zi a intalnirii din aceasta dimineața cuprinde patru puncte. Primarul municipiului Huși, Ioan Ciupilan, i-a convocat pe aleșii locali, in aceasta dimineața, de la ora 8, intr-o ședința extraordinara. Pe ordinea de zi au fost trecute patru puncte. Un prim proiect care va trebui analizat și…

- Meteorologii au emis, duminica dimineata, mai multe atentionari Cod galben de ceata pentru sapte judete din sudul si estul tarii, valabile in orele urmatoare. Conform Administratiei Nationale de...

- Astazi va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica normala.Se prevede cer variabil, ziua izolat vor cadea precipitații slabe, predominant sub forma de ploaie. Dimineața izolat va fi ceața.

- Previziunile Uraniei pentru perioada 30 decembrie 2017 – 5 ianuarie 2018. Luna Plina in Rac Berbec In prima parte a zilei de 30 decembrie, neliniști de noapte cu privire la viitorul financiar sau la o situație care s-a ivit in ultimul moment și care le-a grevat o suma de bani. Intre 30 decembrie, dupa…

- Alan Robinson și Walter Macfarlane s-au nascut și au crescut in Oahu, Hawaii. Ei s-au cunoscut la școala și au ramas prieteni decenii intregi. Intre cei doi este o diferența de varsta de 15 luni și au aflat printr-o coincidența ca au aceeași mama biologica. A fost violata dupa o noapte de…

- Un barbat in varsta de 74 de ani din comuna botosaneana Vlasinesti a fost gasit inecat, duminica dimineata, in raul Baseu, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, barbatul ar fi disparut de acasa in cursul zilei…

- Cornel Șfaițer, președintele celor de la FC Botoșani, a anunțat ca transferul mijlocașul Olimpiu Moruțan la FCSB este rezolvat in proporție de 99% și a declarat ca este sigur ca jucatorul va avea rezultate excelente. Mijlocașul de 18 ani, cotat la 600.000 de euro, va ajunge joi dimineața in București…

- Oumuamua, bizarul corp ceresc teluric ce are forma unui trabuc si care provine dintr-un alt sistem stelar, este protejat de un invelis compus dintr-un material organic bogat in carbon, au anuntat luni astronomii care monitorizeaza traiectoria acestui asteroid ce a fost detectat recent, informeaza…

- Cei mai buni sportivi ai anului 2017 vor fi premiati de Gazeta Sporturilor intr-o editie speciala, miercuri! Vor fi 23 pagini-eveniment, dedicate celor mai buni din Romania!Cea mai prestigioasa ancheta din sportul romanesc si-a aflat castigatorii, iar Gazeta Sporturilor produce o EDITIE DE COLECTIE,…