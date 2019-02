Un partid din Italia propune naţionalizarea Băncii Centrale Banca Centrala a Italiei si rezervele sale, inclusiv o cantitate de 2.451,8 tone de aur, nu este detinuta de statul italian ci de bancile comerciale italiene, inclusiv Intesa Sanpaolo si UniCredit. Documentele oficiale arata ca proiectul de act normativ a fost depus miercuri la comisia de finante din camera inferioara a Parlamentului italian. Chiar daca a fost elaborat de o formatiune de opozitie, un parlamentar din partidul care formeaza coalitia de guvernare, Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem), a primit sarcina de a promova actul normativ, transmite Reuters. Ce prevede proiectul de nationalizare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Ce prevede proiectul de nationalizare…

