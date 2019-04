Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cateva secunde de la accesare, vizitatorii site-ului sunt redirectionati catre site-ul PNL. De asemenea, in partea de jos a paginii apare mesajul: „Aveti in vedere ca acest guvern nu are control asupra oamenilor inteligenti din aceasta tara". Mesajul principal face referire la o gafa a premierului…

- PNL a cumparat domeniul cu mesajul de campanie al PSD, "Romania merita mai mult" și a inlocuit conținutul site-ului cu un mesaj care face referire la gafa premierului Viorica Dancila, care a rostit anul 20-20 (douazeci-douazeci) in loc de 2020 (douamiidouazeci). "Eroare 20-20. PSD nu funcționeaza. Vei…

- Liberalii au gasit o metoda inedita de a trolla PSD in campania pentru alegerile europarlamentare, cumparand domeniul cu sloganul social-democraților lui Liviu Dragnea romaniameritamaimult.ro. Odata accesata, pagina te trimite la site-ul PNL, nu inainte de a afișa un mesaj ironic la adresa PSD și a…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca, prin declaratiile referitoare la mutarea Ambasadei Romaniei din Israel la Ierusalim, prim-ministrul Viorica Dancila "demonstreaza, inca o data, totala sa ignoranta in domeniul politici

- Viorica Dancila a facut duminica seara, inainte de proteste anunțate pe Facebook, un mesaj surprinzator cu privire la OUG-ul pe care Ministerul Justiției l-a lansat recent provocand numeroase reacții dure in spațiul public din partea contestatarilor.

- Consilierul onorific al premierului Viorica Dancila, Gheorghe Popescu, a declarat, marti, ca Romania va indeplini conditiile impuse de UEFA si va fi pregatita sa organizeze la Bucuresti cele patru partide din cadrul Campionatului European din 2020. "Vom fi pregatiti pentru EURO 2020. Acum…

- Mii de braileni au strans degeaba apa in bidoane, tripland consumul in 14 localitați, sau au cumparat cantitați importante de apa imbuteliata din magazine, dupa ce au ințeles greșit un mesaj transmis de Compania de Utilitați Publice potrivit caruia vor fi restricții la furnizarea apei potabile.Isteria…

- Un barbat in varsta de 62 de ani din Bihor a murit, miercuri, din cauza gripei, informeaza Institutul de Sanatate Publica, care precizeaza ... The post Un nou deces, in vestul tarii, din cauza gripei. Numarul victimelor a ajuns la 29/ Un partid din opozitie cere declansarea EPIDEMIEI de gripa appeared…