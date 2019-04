Guvernul de coalitie din Estonia, care include un partid de extrema-dreapta, a depus luni juramantul de investire in Parlament, in fața președintelui țarii, Kersti Kaljulaid. Noul executiv, format din Partidul Centrist al premierului Juri Ratas, formatiunea conservatoare Pro Patria (Isamaa) si Partidul Conservator al Poporului (EKRE, extrema dreapta), a fost investit miercuri in Parlament (Riigikogu), in prezența presedintei Kersti Kaljulaid. Retorica acestui partid a divizat Estonia inca de cand formațiunea a intrat in Parlament, in 2015. EKRE pledeaza pentru abolirea legii care recunoaște…