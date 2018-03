Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a trimis, joi, spre validare la Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) documentatia pentru licitarea sectiunii 4 a Autostrazii Pitesti – Sibiu, a declarat Alin Serbanescu, purtatorul de cuvant al CNAIR. Acesta este primul…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunta deschiderea circulatiei rutiere pe doua drumuri din judetul Tulcea, intre Horia si Nalbant si intre Topolog si Cataloi, incepand cu ora 8:00, potrivit unui comunicat remis, joi, AGERPRES. Ramane insa restrictia de tonaj,…

- Circulatia rutiera a fost inchisa miercuri dimineata pentru toate categoriile de autovehicule pe mai multe drumuri din judetele Tulcea si Buzau ca urmare a ninsorii abundente si a viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Contractul pentru constructia Variantei de Ocolire Sud a municipiului Timisoara, in valoare de peste 272,4 milioane de lei fara TVA, a fost atribuit TIRRENA SCAVI S.p.A, a anuntat, marti, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Conform CNAIR, a fost desemnata castigatoare…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a instituit restrictii de tonaj pe DN 1A, intre localitatile Blejoi - Valenii de Munte - Cheia - limita judet Brasov, pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone. Masura a fost luata din…

- Circulatia rutiera a fost inchisa pe autostrada A2, intre Bucuresti si Cernavoda, pe ambele sensuri de mers, pentru toate categoriile de autovehicule, din cauza viscolului puternic ce reduce vizibilitatea, dar si pe DN 3, intre Ostrov si Murfatlar, a informat, luni seara, Compania Nationala de Administrare…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) avertizeaza soferii romani care vor sa se deplaseze in Bulgaria ca in tara vecina este in vigoare un cod rosu de ninsori. “Avand in vedere avertizarile de cod rosu si portocaliu emise de autoritatile bulgare pentru perioada 26-27 februarie…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a restrictionat, sambata, traficul pe DN 13B, in judetul Harghita, intre locaitatile Praid si Gheorghieni, pentru autovehicule cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, din cauza ninsorilor abundente si a viscolului.

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere continua montarea de parapete de beton. Potrivit unui comunicat de presa al Companiei, in ultima parte a acestui proiect va mai fi montat parapet de beton pe raza DRDP Cluj (DN 1F, DN 75 și Centura Oradea). Read More...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat luni ca au fost depuse pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) 19 oferte pentru proiectarea si executia celor trei loturi ale sectiunii de autostrada Suplacu de Barcau-Bors, parte din Autostrada Transilvania.

- La nivel național, in perioada 17.02.2018, ora 17.00 – 18.02.2018, ora 12.00, s-a acționat cu 845 de autoutilaje și s-au raspandit 2927 tone material antiderapant, se arata intr-un comunicat emis duminica de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). “Menționam ...

- Este dezastru total cand vorbim de autostrazi. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat recent, prin purtatorul de cuvant, ca inspectia in vederea receptiei pe lotul 4 al autostrazii Sebes - Turda ar putea fi facuta abia in martie, pentru ca acolo nu s-au terminat…

- Lucian Șova, trimis ministru al Transporturilor in noul Cabinet, s-a facut remarcat acum doua zile printr-un raspuns hilar referitor la autostrazi. Intrebat despre momentul de finalizare a lucrarilor la centura Bucureștiului acesta a spus ca se va circula „cand va fi gata”, iar despre ce…

- Patru consortii au depus oferte pentru proiectarea si executia centurii Bacau, un proiect in valoare de 773 milioane lei care vizeaza constructia unui drum de 30,8 km, din care 16 km la profil de autostrada. Ofertele pentru procedura de achizitie publica au fost depuse de Asocierea IC ICTAS…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat luni ca au fost depuse patru oferte pentru proiectarea si executia centurii orasului Bacau, proiect estimat la 773,65 milioane lei (166,22), fara TVA. Centura Bacau reprezinta unul dintre cele mai importante proiecte pentru…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere intarzie, din luna august a anului trecut, depunerea unui document pentru obținerea avizului Post-ul CNAIR intarzie de 5 luni depunerea documentației pentru avizul de mediu, pentru largirea la 4 bezni a DN 71 apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a postat joi, 1 februarie, noi imagini cu lucrarile executate pe autostrada Sebeș-Turda, lotul 4. Așa dupa cum se poate observa in fotografii, se executa lucrari pentru realizarea șanțurilor, se monteaza parapeți și se amenajeaza…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) demareaza astazi, 29 ianuarie, lucrarile de montare a parapetului de beton pentru separarea fluxurilor de trafic, pe zona mediana a Drumului Național 3. Potrivit CNAIR, azi, încep lucrarile de montare a parapetului de beton…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) vrea eliminarea punctelor periculoase de pe drumurile din Romania prin implementarea unor masuri specifice de crestere a gradului de siguranta rutiera prin semnalizare orizontala si verticala, reamenajari de intersectii…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat luni intr-un comunicat ca lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele ore, cu 1.293 de autoutilaje si aproape 8.873 de tone de material antiderapant pentru asigurarea unui…

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele 12 ore, cu 894 de autoutilaje si peste 5.236 tone de material antiderapant, pe reteaua de autostrazi si drumuri nationale din Romania, a anuntat duminica Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat miercuri ca a constatat probleme la lotul 3 al autostrazii Sebes – Turda si a decis suspendarea procesului de receptie.Citeste si: S-a incheiat VOTUL! Un sondaj al Federatiei Europene a HOTARAT: Cea mai buna gimnasta…

- Drumarii au actionat cu sute de autoutilaje si peste 3.400 de tone materiale antiderapante in zonele aflate sub incidenta Codului portocaliu de ninsori si viscol emis de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), a anuntat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR),…

- Circulatia pe sectoarele de drumuri nationale si autostrazile aflate sub incidenta Codului portocaliu se desfasoara joi dimineata in conditii de iarna, iar drumarii au actionat in cursul noptii cu 1.436 de autoutilaje si au raspandit 9.182 tone material antiderapant, a anuntat, joi, Compania Nationala…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a impus joi dimineata restrictii de circulatie pe DN 1A, intre Valenii de Munte (Prahova) si Brasov, pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, din cauza riscului ridicat de inzapezire. …

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat, miercuri, motivele oficiale pentru care a decis suspendarea procesului de receptie la tronsonului cuprins intre Aiud si Decea pe Autostrada Sebes - Turda.

- CNAIR actualizeaza prețurile la rovinieta. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunța ca prețurile la rovinieta, in timp, vor crește pentru anumite tipuri de autovehicule de pana la trei ori. In alte cazuri, prețul ramane neschimbat. Pentru vehiculele de transport de marfa cu…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta intr-un comunicat ca, in perioada 14 – 15 ianuarie, a actionat pe toate sectoarele de autostrazi si drumuri nationale cu 545 utilaje si circa 2.483 de tone de material antiderapant pentru ...

- Lucratorii de la drumuri au actionat, in perioada 12 ianuarie, ora 17:00 - 13 ianuarie, ora 12:00, la nivel national, cu 715 utilaje si 6.635,8 tone material antiderapant, pentru asigurarea traficului rutier in conditii de siguranta, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a trimis joi Corpul de Control la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru a face verificari, cu o zi inainte de data stabilita pentru prelungirea mandatului actualului director general al institutiei, Stefan Ionita, au precizat, pentru…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va realiza marti, 9 ianuarie, receptia finala la lotul 3 al Autostrazii Sebes - Turda. Ulterior, daca nu vor fi identificate noi neconformitati, se va putea deschide circulatia.

- Autostrada Sebeș-Turda: Se fac ultimele lucrari pe lotul 4. CNAIR ar putea realiza receptia in luna februarie Lotul 4 al Autostrazii A10 Sebes-Turda, intre Decea si nodul rutier de la Turda, este aproape finalizat. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat joi,…

- Ministerul Transporturilor a anuntat vineri ca a fost emis, de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), ordinul de incepere pentru realizarea pasajului de la Domnesti, proiect estimat la 91,55 milioane lei, fara TVA.CNAIR a emis in 5 ianuarie ordinul pentru…

- Lotul 4 al Autostrazii A10 Sebeș-Turda, constructor PORR, este aproape finalizat. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat joi, 4 ianuarie, mai multe imagini de pe tronsonul dintre Decea și Turda. Lucrarile ar putea fi recepționate in luna februarie, potrivit informațiilor…

- 2017, anul relansarii proiectelor de autostrazi: Doar 15 km au fost gata Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a relansat constructia la cateva sute de kilometri de autostrada, dar a receptionat doar 15,4 kilometri noi, pentru punerea in circulatie, lungimea totala…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, joi, cea de-a doua faza a proiectului de reabilitare a Drumului National 76, lotul Deva - Oradea, un proiect in valoare de aproape 591 de milioane de lei, fara TVA. Proiectul precupune reabilitarea a peste 170 de kilometri…

- Tarifele in euro de trecere pentru utilizarea podului peste Dunare in sensul Giurgiu – Ruse nu se modifica in anul 2018, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat miercuri ca, pentru anul 2018, tarifele exprimate in euro pentru utilizarea podului peste Dunare, in sensul Giurgiu – Ruse, raman neschimbate. Totodata, nivelul tarifelor exprimat in lei si dolari este actualizat la cursul…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat miercuri ca va impune restrictii de circulatie autovehiculelor comerciale, in perioada 24-26 decembrie, pe Autostrada Soarelui (A2) si pe doua drumuri nationale, anunta NEWS.RO. Citeste si: Se cere INTERVENTIA presedintelui…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anuntat restrictii de trafic in zilele de duminica 24 decembrie, luni 25 decembrie si marti 26 decembrie 2017. Conform unui comunicat al CNAIR, potrivit prevederilor HG nr. 1777/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, circulatia…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a receptionat 15,4 kilometri de autostrada, lungimea totala a soselelor de mare viteza ajungand la 748. Alti 21 de kilometri sunt aproape finalizati, dar inca nu pot fi dati in folosinta, a anuntat duminica, intr-n comunicat, CNAIR…

- Contractul de proiectare si executie a variantei de ocolire a judetului Bacau, in lungime de aproape 31 de kilometri, a fost publicat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), termenul limita de transmitere a ofertelor fiind 12 februarie 2018, a anuntat Compania Nationala de Administrare a…

- Cu toate ca Lotul 3 al autostrazii Sebeș - Turda e finalizat, CNAIR nu se grabește sa îl recepționeze. Ștefan Ionița, directorul CNAIR, a declarat la Cluj ca s-a schimbat modalitatea de recepție și sa acest lucru nu se face pâna când nu este totul…