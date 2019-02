Un parlamentar sloven a rămas fără funcție după ce a furat un sandviș Un parlamentar sloven și-a dat demisia dupa ce saptamâna aceasta a dezvaluit ca nu a platit pentru un sandviș într-un magazin din Ljubljana. Acesta și-a explicat gestul ca fiind un experiment pentru a dovedi ca niciun sistem de supraveghere nu este este perfect, relateaza Euronews.

&"Am facut o greșeala&", a spus Darij Krajcic, în vârsta de 54 de ani.

Acesta participa la o dezbatere cu privire la scandalul carnii din Polonia, controlul calitații și sistemele de supraveghere când i s-a facut foame și a hotarât sa mearga sa își cumpere ceva de mâncare.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

