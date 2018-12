Un parlamentar eurosceptic cere înlocuirea premierului Theresa May „Mi-as dori ca membrii Partidului Conservator din parlament sa isi dea seama ca nu putem continua asa”, a afirmat Baker pentru postul de radio BBC. „Nu putem merge mai departe cu acordul ei (...) astfel ca ma tem ca singura cale de a schimba ceva este sa schimbam prim-ministrul si cred ca este datoria ei sa plece”, a adaugat el. Insa, a precizat ea, multi se opun solutiei de rezerva privind granita din Irlanda de Nord iar daca votul ar fi avut loc, acordul nu ar fi fost aprobat, astfel ca a trebuit sa fie amanat.



