Tanara de 19 ani se afla intr-o masina cu avocatul ei si doua rude femei in statul Uttar Pradesh, cand autovehiculul lor a fost lovit in plin, duminica, de un camion.



Femeia si avocatul au fost raniti grav, in timp ce rudele ei au murit, informeaza politia.



Kuldeep Singh Sengar, un membru al Partidului Bharatiya Janata (BJP) in legislativul statului, a fost acuzat ca a agresat-o sexual pe adolescenta in 2017. El a fost arestat si se afla in inchisoare de anul trecut in asteptarea procesului.



"Am inregistrat un caz de (...) conspiratie criminala impotriva lui Sengar…