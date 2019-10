Un parlament european îşi reduce numărul membrilor cu mai mult de o treime Legea, care a fost sustinuta de aproape toate partidele politice, cere ca numarul de locuri in camera inferioara a legislativului italian (Camera Deputatilor) sa fie redus de la 630, in prezent, la 400, iar in camera superioara (Senat) de la 315, in prezent, la 200.



M5S a mentionat ca reducerea, care ar urma sa intre in vigoare la urmatoarele alegeri, prevazute pentru 2023, ar duce la economii de 500 de milioane de euro pentru o legislatura (care este de cinci ani in Italia) si ar face parlamentul mai eficient, potrivit Agerpres



Potrivit AFP, votul de marti a fost al patrulea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Legea, care a fost sustinuta de aproape toate partidele politice, cere ca numarul de locuri in camera inferioara a legislativului italian (Camera Deputatilor) sa fie redus de la 630, in prezent, la 400, iar in camera superioara (Senat) de la 315, in prezent, la 200. M5S a mentionat ca reducerea, care…

- Parlamentul Italiei a votat marti reducerea numarului membrilor sai cu mai mult de o treime, in cadrul unei reforme promovate de Miscarea 5 Stele (M5S) ce ar putea avea un impact major asupra spectrului politic italian, transmite Reuters potrivit Agerpres. Legea, care a fost sustinuta de aproape…

- Legea, care a fost sustinuta de aproape toate partidele politice, cere ca numarul de locuri in camera inferioara a legislativului italian (Camera Deputatilor) sa fie redus de la 630, in prezent, la 400, iar in camera superioara (Senat) de la 315, in prezent, la 200. M5S a mentionat ca reducerea,…

- Vesti proaste pentru cei care primesc pensii speciale. Initiativa legislativa prevede impozitarea pensiilor de pana la 10.000 de lei cu 10%, veniturile provenite din pensii ce depasesc 10.000 de lei urmand sa fie impozitate cu 90%. Citeste si NOUA LEGE A PENSIILOR. Ce trebuie sa faca pensionarii…

- Indemnizații mai mari pentru veteranii de razboi/ Violeta Raduț: “O masura a carei necesitate nu poate fi contestata” in Politic / on 05/09/2019 at 09:34 / Camera Deputatilor a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de lege care prevede majorarea indemnizatiilor si…

- Vaccinarea este cea mai sigura metoda pentru de a preveni imbolnavirea, spune presedintele Comisie de sanatate din Camera Deputatilor, Florin Buicu. Invitat in aceasta dimineata la Radio Romania Actualitati, el a precizat ca Legea vaccinarii a trecut de Senat si se afla la Camera Deputatilor, unde au…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat marti, in unanimitate, raport pentru respingerea legii amnistiei si gratierii.Legea ajunge in plenul Camerei Deputatilor, la votul final, transmite stiripesurse.roProiectul de lege privind amnistia si gratierea a fost initiat in 2017 de Florin Iordache…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat marti, in unanimitate, raport pentru respingerea legii amnistiei si gratierii. Legea ajunge in plenul Camerei, la votul final.Proiectul de lege privind amnistia si gratierea a fost initiat in 2017 de Florin Iordache si adoptat tacit de Senat…