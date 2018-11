Stiri pe aceeasi tema

- Un parașutist roman a murit sub ochii prietenilor sai, in urma unui salt eșuat, efectuat in Alpii italieni! Rudolf Ivan practica base jumping, un sport extrem de riscant. Barbatul s-a aruncat in gol de pe Varful Becco dell’Aquilla, „Cioc de Vultur”, care are o altitudine de 1.732 de metri. Barbatului…

- Rudi Ivan, un parașutist cunoscut de la noi, a murit intr-un teribil accident produs in Alpii Italieni. Duminica, parașuta nu i s-a deschis și sportivul s-a prabușit in gol mai bine de 150 de metri. Nu a avut nici o șansa la impactul cu solul. Prietenii sai cu care iși petrecea sfarșitul de saptamana…

- Un bihorean infectat cu virusul West Nile a murit, iar alti doi pacienti banuiti ca au contactat virusul asteapta rezultatele analizelor de laborator, internati pe Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Clinic Judetean din Oradea.

- Mister in cazul unui acrobat roman care a murit la un circ din localitatea Cleethorpes din Marea Britanie. Iosif Totoi, in varsta de 21 de ani, a fost gasit mort in apropierea cortului circului la care lucra....

- Tragedie in masivul Piatra Craiului. O turista a murit dupa ce a cazut aproape 50 de metri , intr-o rapa. Misiunea de recuperare a cadavrului s-a incheiat dupa mai bine de 14 ore. Victima este Daniela Pora, o brașoveanca de 28 de ani care iubea muntele. Prietenilor nu le vine sa creada ca tanara și-a…

- Anca Florea (36 de ani) este profesoara care si-a pierdut viata sambata, in timp ce se afla pe un traseu periculos si nemarcat din Muntii Bucegi. Tanara facea escalada alaturi de mama ei in zona Coltii Morarului, iar in urcare s-a dezechilibrat si a cazut 30 de metri in prapastie.

- Un cetatean roman a fost identificat printre persoanele decedate in urma surparii unei portiuni a unui viaduct al autostrazii A10, in apropiere de Genova, anunta Ministerul Afacrilor Externe (MAE). Institutia precizeaza ca operatiun...

- Daniel Oniga este tanErul in varstE de 22 de ani, din Satu Mare, care a murit inecat chiar sub ochii prietenilor. Acextia il filmau crezand cE bEiatul nu este in pericol real, ci doar glumexte.