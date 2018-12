Stiri pe aceeasi tema

- Targului de Craciun instalat de la jumatatea lunii noiembrie in Piața Mare din Sibiu ii mai lipsește doar zapada. Mii de oameni din toate colțurile țarii au vizitat targul weekendul trecut, au mancat gogoși turcești, și-au cumparat globuri pictate manual, s-au plimbat cu trenulețul sau și-au testat…

- Alice Weidel și Alexander Gauland, liderii formațiunii politice Alternativa pentru Germania (foto: www.augsburger-allgemeine.de) Un profesor de 77 de ani, Alexander Gauland, fost membru al Uniunii Crestin Democrate vreme de jumatate de secol si Alice Weidel, o lesbiana de 38 de ani, fost economist la…

- Germania ar trebui sa urmeze exemplul Austriei si sa se retraga din acordul global al Natiunilor Unite privind migratia, a sustinut miercuri partidul 'Alternativa pentru Germania' (AfD, extrema dreapta), transmite dpa. ''In timp ce guvernul federal german prefera sa fie preocupat de…

- Partidul cancelarului german Angela Merkel - Uniunea Crestin-Democrata (CDU, de centru-dreapta) - si partenerul sau din coalitia care guverneaza la Berlin - Partidul Social-Democrat (SPD, de centru-stanga) - au inregistrat pierderi grele la alegerile-cheie din landul Hessa, indica sondaje realizate…

- 'Starea in care se afla guvernul este inacceptabila', a declarat presedinta SPD, Andrea Nahles, referindu-se la disputele continue care mineaza coalitia, in principal intre dreapta dura si social-democrati, in special privind chestiunile de politica a migratiei. In opinia ei, aceasta situatie de…

- Alegerile regionale de duminica din landul Hessa, in vestul Germaniei, ar putea slabi si mai mult partidele din "Marea Coalitie" (GroKo) aflata la putere la Berlin, la doua saptamani dupa esecul istoric in Bavaria pentru Uniunea Sociala Crestina (CSU) - aliata bavareza a CDU (Uniunea Crestin-Democrata)…

- Politia germana a anuntat luni dupa-amiaza ca l-a capturat pe autorul sechestrarii unei femei în gara din Koln, în urma unui asalt în timpul caruia autorul a fost grav ranit, fara sa ofere precizari cu privire la motivatiile agresorului, informeaza AFP si Reuters. „Suspectul…

- Un barbat a patruns cu masina intr-o cafenea din districtul Charlottenburg din Berlin, ranind cateva persoane, dar autoritatile afirma ca nu au indicii privind un act terorist, transmite agentia Reuters titrata de Agerpres. ‘Conform primelor date ale colegilor nostri de la fata locului, soferul are…