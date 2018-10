Un panou din Timisoara anunta referendumul pentru redefinirea familiei in 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat marti ca va participa la referendumul pentru redefinirea familiei si va spune ''da'' modificarii Constitutiei, pentru ca, precizeaza el, ''copiii au nevoie si de mama si de tata''. ''Voi participa la…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, precizeaza ca va spune "DA" la referendumul din 6 - 7 septembrie, adaugand ca familia reprezinta "legatura cu trecutul si puntea catre viitor", informeaza...

- Referendumul pentru redefinirea familiei in Constitutie se va desfasura in zilele de 6 si 7 octombrie 2018. Intrebarea adresata alegatorilor va fi „Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?”,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ludovic Orban, președintele PNL, susține va vota la referendumul pentru redefinirea familiei.Intrebat daca va vota la referendum, liderul PNL a raspuns: "Sigur ca da". Orban nu a precizat care va fi votul sau.Citește și Iohannis anunța provocarile migrației: E nevoie de mai mult,…

- Referendumul pentru schimbarea numelui județului Olt in Olt-Romanați se va desfașura la fel ca și referendumul privind redefinirea familiei, respectiv in zilele de 6 și 7 octombrie 2018, potrivit deciziei de miercuri a Consiliului Județean Olt.Marius Oprescu, președinte al Consiliului Județean…

- Camera Deputatilor a adoptat, in mai 2017, initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat si o femeie si nu intre soti, asa cum este in prezent.

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat ca prin referendumul pentru modficarea Constitutiei, liderul PSD, Liviu Dragnea "pune la cale o cacealma", precizand ca nu se va ține cont de votul romanilor, nefiind inca aplicat referendumul din 2009."Prin referendumul pentru modificarea Constituției, in…