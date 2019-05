Un pamfletar german știa despre capcana întinsă ex-vicecancelarului austriac Strache, înainte ca informația să apară în presă Jan Böhmermann este un pamfletar TV german ale carui satire au provocat numeroase controverse, chiar și la cel mai înalt nivel. Dupa ce a fost proces cu Erdogan, pe care l-a facut praf cu o satira porcoasa, și la un pas de proces cu Merkel, careia nu i-a placut o poezie, Böhmermann este acum din nou în atenția publica. Și anume legat de marele scandal din Austria, în urma caruia vice-premierul a demisionat și guvernul se confrunta cu ample proteste de strada. Böhmermann transmisese la TV-ul austriac, înca din luna aprilie, detalii despre vizita lui Strache… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

