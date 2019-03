Stiri pe aceeasi tema

- Connflictul dintre Israel și gruparea Hamas escaladeaza. Armata israeliana a acuzat luni miscarea islamista Hamas ca ar fi autoarea tirului cu racheta provenind din Fasia Gaza, in urma caruia sapte persoane au fost ranite usor la nord de Tel Aviv si a anuntat trimiterea de intariri la granita cu…

- Potrivit unui comunicat al armatei israeliene, palestinieni au lansat incarcaturi explozive asupra barierei de securitate dintre teritoriul israelian si Fasia Gaza, iar una dintre incarcaturi a provocat declansarea sistemului de alarma din sudul Israelului, sambata seara tarziu.Fasia Gaza…

- Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a adoptat vineri o rezoluție cu privire la "utilizarea intenționata și ilegala a armelor letale și a forței excesive" împotriva civililor în Fâșia Gaza, anunța Reuters citat de Mediafax.Protestele de la granița dintre Israel și Fâșia…

- Avioane israeliene au efectuat vineri noaptea o serie de lovituri vizand facilitati militare si posturi apartinand miscarii islamiste Hamas din Fasia Gaza, potrivit informatiilor din media locala, citate sambata de dpa. Fortele de aparare ale Israelului au informat pe Tweeter ca avioanele…

- Desfasurarea a inceput in martie si urmeaza sa permita testarea capacitatii militare americane de a desfasura rapid acest tip de armament in lume, a declarat o purtatoare de cuvant a Comandamentului american european (US European Command).Din motive de securitate, ea nu a vrut sa precizeze…

- Premierul palestinian Rami Al-Hamdallah a prezentat demisia sa si pe cea a guvernului sau presedintelui Mahmoud Abbas, o lovitura pentru eforturile de reconciliere cu liderii islamisti Hamas din Gaza, scrie Reuters.

- Guvernul palestinian din Ramallah și-a înaintat marți demisia președintelui Autoritații Palestiniene Mahmoud Abbas, a anunțat agenția oficiala Wafa, pe fondul disensiunilor persistente între organizațiile palestiniene, scrie AFP.Guvernul va continua sa-și "asume toate responsabilitațile…

- O racheta a fost lansata dinspre Fasia Gaza spre Israel in timpul noptii de duminica spre luni, urmata de raiduri aeriene impotriva pozitiilor Hamas, a anuntat armata israeliana, informeaza AFP. Sistemul de aparare aeriana al Israelului, Iron Dome, a interceptat aceasta racheta, adauga armata…