- Ministerul de Externe de la Chisinau a precizat, vineri, ca exercitiile militare efectuate în ultima perioada de trupele ruse din Transnistria reprezinta „provocari” si o amenintare la adresa integritatii teritoriale a Republicii Moldova. Ministerul de Externe al…

- Rodica Nassar, favorita pentru poziția de ministru al Sanatații dupa ce Florian Bodog a anunțat ca face un pas în spate, vine tot din Teleorman, a fost numita în vara anului trecut secretar de stat la Sanatate și este soția unui puternic om de afaceri

- Fortele Armate ale Marii Britanii risca sa fie depasite de armata Rusiei, daca nu cresc investitiile in sectorul de aparare, sustine Seful Statului Major britanic, generalul Nick Carter, in contextul speculatiilor privind reducerea bugetului de aparare, informeaza BBC News Online. Intr-un…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei si-a exprimat duminica preocuparea in legatura cu decizia Washingtonului de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si a afirmat ca Ierusalimul de Est trebuie sa fie capitala viitorului stat palestinian, relateaza agentia Reuters. In cadrul…

- Ministerul de externe de la Damasc a condamnat sambata ofensiva Turciei impotriva kurzilor din Afrin, in nordul Siriei, si a dezmintit afirmatiile guvernului de la Ankara potrivit carora autoritatile siriene au fost informate inaintea atacului. Siria a cerut comunitatii internationale sa opreasca…

- Fortele israeliene au anuntat ca au impuscat, in noaptea de miercuri spre joi, pe unul dintre ucigasii unui rabin, in timpul unei operatiuni de anvergura care a dus la ciocniri violente in Jenin, Cisiordania ocupata, informeaza AFP, conform news.ro.Doi membri ai politiei antiteroriste au fost…

- Incidentele au avut loc in satul palestinian Jayyus, situat in partea de vest a Cisiordaniei.Conform unor surse medicale, palestinianul Ahmad Salim, in varsta de 24 de ani, a fost impuscat mortal de militari israelieni, potrivit Mediafax. Citeste si Israelul aproba construirea a…

- Un militant palestinian a fost împuscat mortal, luni seara, în confruntari cu militari israelieni, într-un sat din Cisiordania, informeaza site-ul Ynetnews.com, preluat de Mediafax.ro.

- Un barbat , in varsta de 50 de ani, a murit duminica la vanatoare in Caraș-Severin, dupa ce a fost impușcat din greșeala de un coleg vanator. Acesta a vrut sa impuște un mistreț, insa l-a nimerit pe colegul sau de vanatoare . Pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul, polițiștii fac…

- Un cetatean israelian este in stare grava dupa ce a fost impuscat de un militant palestinian, intr-un atac comis in apropierea unei colonii evreiesti din Cisiordania, anunta surse din cadrul serviciilor de securitate israeliene citate de cotidianul Haaretz si de site-ul Ynetnews.com. Incidentul…

- Proprietarul celei mai mari firme de lactate din Bulgaria, Petar Hristov, a fost impuscat langa sediul companiei din Sofia. Crima vine la cateva zile dupa ce Bulgaria, cea mai saraca si mai corupta tara din UE, si-a asumat presedintia Uniunii Europene pentru prima data de cand s-a alaturat uniunii.…

- In 2017, politistii americani au omorat prin impuscare 987 de persoane in 2017, numarul victimelor fiind mai mare decat in 2016, cand s-au inregistrat 963 de morti din cauza gloantelor trase de membri ai fortelor de ordine, indica un bilant publicat luni de cotidianul The Washington Post.

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, a anuntat joi noi planuri pentru construirea de locuinte in coloniile evreiesti din Cisiordania ocupata, planuri ce ar urma sa fie prezentate miercurea viitoare, informeaza AFP. Colonizarea, mai exact constructia de locuinte civile in…

- Peste 50 de palestinieni au fost raniti vineri in Fasia Gaza si Cisiordania ocupata, in urma tirurilor soldatilor israelieni intervenite in timpul unor noi manifestatii impotriva deciziei americane de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, scrie AFP, care citeaza surse medicale.

- Cel putin zece persoane au fost ucise dupa ce militanti islamisti au deschis focul, vineri, in fata unei biserici de rit copt situata la periferia sudica a orasului egiptean Cairo, anunta Ministerul egiptean al Sanatatii, citat de site-ul Ynetnews.com.

- Cantareața Rihanna i-a adus un omagiu verișorului ei, alaturi de care și-a petrecut Craciunul, și care a fost impușcat mortal in urma cu o zi. Cantareața, care s-a aflat acasa, in Barbados, de sarbatori, cere sa se puna capat violenței cu arme, intr-un mesaj publicat pe contul sau de Instagram.

- Un barbat de 31 de ani, din comuna Ludești, județul Dambovița, a fost impușcat mortal, duminica, in timpul unei partide de vanatoare. Surse judiciare au declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, ca victima este fiul primarului, profesor universitar. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean…

- Politia damboviteana va informeaza: Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita, sub coordonarea unui procuror, efectueaza cercetari in cazul unui barbat, de 31 de ani, din Ludesti, care a fost impuscat mortal, accidental, in timpul unei partide de vanatoare, autorizata pentru…

- Fiul primarului comunei Ludești, din județul Dambovița, a fost impușcat mortal in piept, la o partida de vanatoare. Autoritațile au declarat ca barbatul in varsta de 31 de ani ar fi fost impușcat accidental de catre paznicul de vanatoare, in varsta de 41 de ani. „Politistii din cadrul…

- Mii de palestinieni au atacat militari israelieni la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel.Un palestinian a fost impuscat mortal de armata israeliana, in zona Jabalia, in nordul Fasiei Gaza, a comunicat Ministerul palestinian al Sanatatii. Zeci de protestatari au fost raniti in confruntari.…

- Un palestinian a fost ucis, vineri, in confruntari cu militari israelieni, in contextul noilor proteste organizate in Cisiordania si Fasia Gaza fata de hotararea presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza site-ul Ynetnews.com.

- Institutul Cantacuzino a fost transferat, vineri, catre Ministerul Apararii Nationale. Protocolul de predare-primire a fost semnat de ministrul Apararii, Mihai Fifor si de ministrul Sanatatii, Florian Bodog.

- Potrivit The Times of Israel, Yousef a fost arestat la Ramallah in timpul unuia dintre numeroasele raiduri intreprinse de armata israeliana. In total, 32 de palestinieni au fost arestați pentru suspiciune de implicare in activitați teroriste și revolte violente, subliniaza cotidianul, care citeaza…

- Armata israeliana a bombardat luni poziții ale mișcarii islamiste Hamas in Fașia Gaza ca raspuns la lansarea de rachete spre Israel de catre militanți palestinieni, a informat un comunicat militar preluat de agenția EFE. "Ca raspuns la rachetele lansate, un tanc al armatei și…

- Vicepreședintele PNL pentru Sanatate, Munca, Familie și Protecție Sociala, Cristian Busoi, desfiinteaza alocarea bugetara pe care Guvernul a pregatit-o pentru Sanatate in 2018. Liberalul sustine intr-un comunicat remis STIRIPESURSE.RO ca "promisiunile din programul de guvernare sunt praf, iar Ministerul…

- Potrivit purtatorului de cuvant al politiei israeliene, Micky Rosenfeld, suspectul a fost arestat dupa atac, care a avut loc in principala autogara a orasului. Suspectul este un palestinian in varsta de 24 de ani din Cisiordania. Israelianul ranit, un paznic in varsta de 25 de ani, este in stare critica.…

- Un palestinian l-a injunghiat duminica pe un israelian la Ierusalim, ranindu-l grav, a anunțat poliția, calificand atacul drept unul „terorist”, relateaza AFP și Xinhua, citate de Agerpres. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional.

- Tanarul care a fost impuscat mortal vineri seara de catre un politist care incerca sa isi apere colegul atacat de individ a fost cercetat in doua dosare penale, intr-unul pentru ultraj, iar in altul pentru disturbarea ordinii si linistii publice. In abele cazuri, acesta a fost „iertat”, renuntandu-se…

- Deși vecinii au doar cuvinte de lauda cand vine vorba despre Ionuț Petrașc, tanarul impușcat mortal vineri seara de un polițist, se par ca acesta avea mai multe dosare penale pentru batai și amenzi neplatite cu duiumul.

- Avioane israeliene au bombardat poziții militare ale mișcarii islamiste Hamas in Fașia Gaza, ca raspuns la tiruri de rachete din enclava palestiniana, a indicat vineri armata israeliana, citata de AFP. Ministerul Sanatații din Fâșia Gaza, controlata de Hamas, a raportat…

- Un palestinian, Mahmoud al-Masri, in varsta de 30 de ani, a fost ucis vineri la est de Khan Younes, in apropiere de bariera de securitate care inchide ermetic frontiera dintre Israel si Fasia Gaza, a anuntat Ministerul Sanatatii, care a anuntat moartea unui al doilea palestinian si a retractat cateva…

- Armata israeliana a anuntat joi ca doua rachete trase catre Israel dinspre Fasia Gaza au cazut in interiorul enclavei palestiniene, transmite Reuters. Sirenele au sunat in sudul Israelului in diverse localitati din apropierea Fasiei Gaza joi, zi in care palestinienii au protestat masiv, in Gaza si…

- Palestinieni furiosi s-au confruntat joi cu soldati israelieni si au dat foc portretului lui Donald Trump pentru a protesta impotriva deciziei unilaterale a presedintelui american de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP.Mai mult de 20 de palestinieni au fost…

- Misiunea armatei ruse in Siria s-a incheiat și teritoriul sirian este 'eliberat in totalitate' de luptatorii gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), a anunțat joi Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP. 'Misiunea armatei ruse de a învinge gruparea terorista SI s-a încheiat',…

- Armata israeliana a anuntat joi ca a hotarat sa desfasoare forte suplimentare in teritoriul palestinian ocupat Cisiordania, in urma deciziei anuntate miercuri de presedintele american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmit AFP si dpa, scrie agerpres.ro. O…

- Armata israeliana a anunțat joi ca a hotarat sa desfașoare forțe suplimentare in teritoriul palestinian ocupat Cisiordania, in urma deciziei anunțate miercuri de președintele american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmit AFP și dpa. O purtatoare…

- Fortele de securitate israeliene se pregatesc de ''confruntari'' cu palestinienii in Ierusalimul de Est si Cisiordania inainte de anuntul presedintelui american, Donald Trump, privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza miercuri agentia Xinhua, scrie agerpres.ro. Un…

- Ambasada americana nu va parasi deocamdata sediul sau din Tel Aviv pentru a se muta la Ierusalim, dar o va face in scurt timp, a mai informat aceeasi sursa, pe baza informatiilor oficiale primite. Joi, presedintele american Donald Trump va contrasemna o decizie pentru mentinerea ambasadei…

- Potrivit unui comunicat de presa, de miercuri, al Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, miercuri seara, la sediul Politiei din Petrila s-a prezentat un agent de politie, de 43 de ani, care a declarat faptul ca, in jurul orei 17.45, a fost solicitat de un prieten din orasul Petrila sa alunge…

- Un barbat de 66 de ani, din orasul Petrila, a murit miercuri seara, dupa ce a fost impuscat de un agent de politie, acesta din urma manuind gresit o arma de vanatoare. Agentul, care se afla in timpul liber, fusese chemat de prietenul sau, fiul victimei, sa-l ajute la alungarea unui mistret…

- Un barbat de 66 de ani, din orașul Petrila, a murit miercuri seara, dupa ce a fost impușcat de un agent de poliție, acesta din urma manuind greșit o arma de vanatoare. Agentul, care se afla în timpul liber, fusese chemat de prietenul sau, fiul victimei, sa-l ajute la alungarea unui…

- Armata israeliana a demolat miercuri in Cisiordania ocupata locuința unui palestinian care a ucis pe 26 septembrie trei israelieni la intrarea intr-o colonie, inainte de a fi impușcat, a declarat un purtator de cuvant al armatei israeliene, relateaza AFP.

- Arabia Saudita a anunțat duminica recompense de circa 400 de milioane de dolari pentru cei ce vor oferi informații despre 40 de lideri ai miliției houthi din Yemen, a informat Saudi Press Agency, preluata de Xinhua. Recompensele vor fi acordate celor ce vor furniza informații care…