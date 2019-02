Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir, in varsta de 34 de ani, a ajuns la Spitalul din Kazan, Rusia, cu un cuțit infipt in spate.Deși sangera, barbatul a fost filmat in timp ce merge pe holul unitații medicale, determinat sa ajunga afara pentru a fuma o țigara.

- Un pacient cu un cutit intepenit in spate, iese afara din sala de primiri-urgente a unui spital, pentru a fuma o tigara, sub privirile ingrozite ale ... The post Momentul teribil in care un pacient cu un cutit in spate iese din spital sa fumeze o tigara (Video) appeared first on Renasterea banateana…

- O femeie, in varsta de 78 de ani, a murit dupa ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon, iar fiul acesteia, de 53 de ani, a ajuns la spital in stare grava.S-a intamplat ieri, la pranz, in satul Proscureni, raionul Rascani, dupa ce casa in care se aflau cei doi a luat foc.

- Întreaga situație din Venezuela depinde acum de armata țarii și de cât de loiala aceasta va fi regimului Maduro, a declarat marți ministrul adjunct de finanțe din Rusia, Sergei Storchak potrivit Reuters. ”Probabil ca vor fi probleme. Totul depinde acum de armata, de soldați,…

- Un barbat de 68 de ani din Motru a incercat sa se sinucida, in aceasta dupa amiaza, provocandu-și mai multe rani cu un cuțit in piept și in zona gatului. Acesta a fost gasit de un vecin care avea grija de el și care a sunat imediat la 112. Motreanul este cunoscut cu afecțiuni psihice. Acesta a fost…

- Un rus, presupus partizan al gruparii Stat Islamic (SI), a fost condamnat la trei ani si jumatate de inchisoare pentru ca a pregatit un atentat la Sankt Petersburg, dejucat, potrivit Kremlinului, datorita cooperarii SUA, a anuntat joi justitia rusa, citata de AFP preluata de Agerpres. ''Faruz…

- „Nadia a vorbit de mai multe ori despre problema cu articulația femuro-tibiala. Ea a fost examinata de trei specialiști și toți trei au spus ca este necesara operarea", a afirmat sora deputatei, Vera Savcenko, potrivit sursei citate. Pacienta va fi adusa la centrul de detenție provizorie,…