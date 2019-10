Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de aproximativ 50 de ani, din Bucerdea Vinoasa, s-ar fi autoincendiat in curtea locuinței. Barbatul din Bucerdea a fost preluat de ambulanța și transportat la UPU Alba-Iulia. Din primele informații, barbatul in varsta de 55 de ani are arsuri pe aproximativ 80% pe suprafața corpului, arsuri…

- Un barbat ranit intr-un accident produs miercuri pe DN1, intre Sebes si Alba Iulia, in care au fost implicate o autospeciala de politie si un autoturism, a fost internat la Neurochirurgie, cu traumatism cranian si traumatism la coloana cervicala, potrivit unei informari transmise AGERPRES de catre…

- Un barbat de 58 de ani, originar din judetul Brasov, a fost gasit decedat in curtea Spitalului de Neurochirurgie „Nicolae Oblu” din Iasi, existand suspiciunea ca acesta s-ar fi putut sinucide.

- Un pacient internat pe Sectia de Cardiologie a Spitalului Judetean de Urgenta “Mavromati” Botosani este anchetat de politisti, dupa ce asupra sa a fost descoperit un pistol. Arma se afla intr-o sacosa, iar cadrele medicale au alertat autoritatile prin Serviciul unic pentru apeluri de urgenta 112. La…

- Un pacient in varsta de 70 de ani, internat la Spitalul Judetean Botosani, avea o arma la el. Pistolul neletal a fost gasit intr-un dulap in salonul unde barbatul era internat. Arma a fost ridicata de catre politisti, iar barbatului i-a fost anulat permisul de port arma pentru doi ani.

- Un pacient internat pe Sectia de Cardiologie a Spitalului Judetean de Urgenta „Mavromati” Botosani este anchetat de politisti, dupa ce asupra sa a fost descoperit un pistol. Arma se afla intr-o sacosa, iar cadrele medicale au alertat autoritatile prin Serviciul unic pentru apeluri de urgenta 112. La…

- Un pacient externat azi din Clinica de Cardiologie a SJU Craiova si-a pierdut viata pe scarile spitalului. Barbatul de 48 de ani, din Dolj, a suferit un stop cardiorespirator ireversibil la manevrele de resuscitare. Reprezentantii SJU Craiova spun ca nu se pune problema unei anchete interne in acest…