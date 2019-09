Un barbat in varsta de 64 de ani, internat la Spitalul Județean din Constanța, a murit seara trecuta, in parcarea unitații, dupa ce și-a condus rudele care-l vizitasera. Barbatul a ramas acolo ca sa fumeze o țigara, deși fusese internat cu hemoragie digestiva, a notat replicaonline.ro. Barbatul n-ar mai fi avut voie sa puna țigara in gura, dar a facut-o și a cazut acolo. El a fost gasit plin de sange de catre agenții de paza. Lui i s-a declanșat o hemoragie puternica și n-a mai putut fi salvat. Nu sunt urme de violența și nici suspiciuni cu privire la cauzele decesului. Conform unor cadre medicale,…