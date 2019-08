Incident intr-un spital din vestul Japoniei. Trei asistente și un polițist au fost injunghiați de un pacient. Un barbat in varsta de 45 de ani a injunghiat una dintre asistente, dupa care a incercat sa fuga de la locul faptei. Celelalte doua asistente și polițistul au fost injunghiați in timp ce incercau sa-l prinda pe atacator. Asistentele au fost injunghiate in piept și abdomen, in timp ce polițistul a fost injunghiat in braț, relateaza Mediafax, care citeaza Reuters. Post-ul Un pacient a injunghiat trei asistente și un polițist intr-un spital din Japonia apare prima data in Libertatea .