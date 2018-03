Stiri pe aceeasi tema

- Trupa Massive Attack a anunțat ca și-a inchis pagina de Facebook din ingrijorare fața de modul in care compania ințelege sa protejeze datele utilizatorilor. Artiștii susțin ca vor reveni pe rețeaua de socializare daca Facebook iși va modifica politica de securitate. Trupa Massive Attack a anunțat ca…

- Mark Zuckerberg s a adresat utilizatorilor de Facebook pentru prima oara de la pornirea scandalului Cambridge Analytica, intr o postare publica pe pagina personala de Facebook citata de Antena3.ro. Mark Zuckerberg a anuntat schimbari majore pentru Facebook, astfel incat situatiile de acest gen sa nu…

- Partidul Conservator, condus de premierul britanic Theresa May, a fost abordat in trecut de compania Cambridge Analytica, insa a refuzat serviciile acesteia, a informat un purtator de cuvant al premierului May, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Facebook a fost avertizata miercuri fata de orice incercare de folosire abuziva a datelor sau de manipulare a alegerilor in India, chiar daca principalele partide ale tarii s-au invinuit reciproc de angajarea unei firme acuzate de folosirea datelor a milioane de utilizatori Facebook, relateaza dpa.…

- La inchiderea de vineri, 16 martie, pretul unei actiuni la Facebook era de 185,09 dolari, iar in urma dezvaluirilor fostului angajat al Cambridge Analytica, acestea practic au plonjat, pana la inchiderea de marti inregistrand o scadere de mai bine de 9 procente, prin aceasta valoarea companiei…

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de...

- Pierderi de 40 de miliarde de dolari pentru Facebook. Actiunile s-au prabusit la bursa, iar averea fondatorului Mark Zuckerberg a scazut cu patru miliarde de dolari. Cea mai mare retea de socializare din lume este in mijocul unui scandal fara precedent.

- Gestul firmei de consultare politica Cambridge Analytica, care a accesat date de la 50 de milioane de utilizatori Facebook in timpul campaniei prezidentiale americane din 2016 fara permisiunea companiei si a folosit aceste date pentru publicarea anunturilor politice foarte bine redirectionate pe reteaua…

- Facebook a anuntat ca a suspendat firma specializata in analiza datelor Cambridge Analytica, care a lucrat pentru campania pro-Brexit si campania prezidentiala a lui Donald Trump. Masura a fost luata dupa ce s-a constatat incalcarea politicilor referitoare la protectia datelor, transmite Reuters.

- Politia londoneza a anuntat ca cerceteaza un colet suspect la Palatul Westminster (sediul parlamentului), unde o femeie este examinata ca masura de precautie, acesta fiind ultimul dintr-o serie de incidente pe care premierul britanic, Theresa May, le-a calificat drept 'odioase', relateaza joi…

- Franta va merge in tribunal impotriva companiilor Google si Apple, din cauza unor termeni contractuali pe care gigantii i-au impus unor start-up-uri si unor dezvoltatori cu care colaboreaza, potrivit Reuters. In cadrul unui interviu pentru postul de radio RTL, ministrul de finante Bruno…

- Este din nou alerta la Londra. In cladirea Parlamentului a fost gasit un pachet suspect. Politia a confirmat ca la ancheta participa ofiteri specializati in materiale periculoase. Este a doua alerta in legislativul de la Westminster dupa incidentul de luni cand a fost gasit un pachet care continea o…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a semnat luni un decret prin care interzice preluarea producatorului american de microcipuri Qualcomm de catre concurentul Broadcom, care are sediul la Singapore, din motive ce tin de securitate nationala. Anterior, Qualcomm a respins ca insuficienta o oferta…

- Politia londoneza a anuntat luni spitalizarea "din precautie" a doua persoane, dupa ce un colet suspect a fost descoperit in Norman Shaw Buildings - una dintre cladirile ce compun parlamentul britanic - si al carui continut s-a dovedit, dupa ce a fost analizat, lipsit de riscuri, informeaza AFP.…

- Cei aproximativ 120.000 de angajati din Germania ai producatorului auto Volkswagen vor beneficia de o majorare de peste 40% a bonusului anual, dupa ce in 2017 compania a inregistrat un profit net si vanzari record, informeaza Reuters citand un articol aparut in publicatia editata de sindicatul de la…

- Politistul Marian Godina critica adoptarea de catre Senat a propunerii legislative care prevede, printre altele, ca radarele sa fie doar pe masini cu insemnele Politiei. Potrivit politistului brasovean, “numarul de accidente rutiere avand cauza viteza excesiva va crește alarmant dupa intrarea in vigoare…

- Politia slovaca a intervievat peste 100 de persoane in cadrul anchetei privind asasinarea jurnalistului Jan Kuciak, a anuntat marti ministrul de interne Robert Kalinak, citat de Reuters. Ancheta privind...

- Politia canadiana nu a deschis investigatia asupra cuplului care a adoptat purcelusul pentru ca nu e ilegal in Canada sa ucizi si sa mananci un porc, nici macar unul adoptat. Rasta Sanctuary, care a salvat-o pe Molly, a postat pe Facebook ca purcelusul a fost unul dintre cei 57 de purcelusi salvati…

- O tragedie cumplita a umbrit Casa Imperiala a Germaniei. Printul Carlos Patrick Godehard de Hohenzollern, in varsta de 39 de ani, s-a sinucis. Printul Carlos Patrick Godehard de Hohenzollern fusese eliberat temporar, pe perioada weekendului, din inchisoare. Acesta iși ispasea o pedeapsa de 4 ani pentru…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o dezvaluire facuta de agenția Reuters referitoare la un proiect al Comisiei Europene privitor la impozitarea marilor companii din domeniul tehnologiei digitale, precum Amazon, Google si Facebook, in functie de criteriul locului in care sunt…

- Politistii clujeni au declansat, vineri, o ancheta dupa ce presedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, a reclamat ca persoane necunoscute au dat foc unor ziare in fata sediului filialei judetene a partidului si au aruncat in fata usii un cocktail Molotov, conform Mediafax. Horia Nasra a declarat,…

- Un colegiu din Washington, a fost inchis, dupa ce focuri de arma au fost raportate in interiorul acestuia. Poliția locala a anunțat ca vor acționa ofițeri la fața locului. Acolo au ajuns și echipaje de ambulanța, dar nu exista inca date despre presupusele victime, scrie Reuters. Reprezentanții…

- Politia a deschis o ancheta, miercuri, cu privire la un schimb de focuri care a avut loc dimineata (ora locala) in apropierea sediului agentiei de informatii NSA, in apropierea capitalei americane Washington, soldat cu cel putin un ranit, relateaza AFP.Postul de televiziune NBC Washington…

- Politia britanica a ajuns la concluzia ca pachetul suspect a carui prezenta a cauzat marti evacuarea unei parti a cladirii ce gazduieste parlamentul Marii Britanii continea o pudra alba inofensiva, a anuntat marti dupa-amiaza Camera Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic), transmite…

- Politia londoneza investigheaza prezenta unui pachet suspect gasit la parlamentul Marii Britanii, a anuntat marti website-ul MailOnline, care citeaza mai multi martori, transmite Reuters. Anterior, un purtator de cuvant al Camerei Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic) declarase ca…

- Politia londoneza investigheaza prezenta unui pachet suspect gasit la parlamentul Marii Britanii, transmite MailOnline. Anterior, un purtator de cuvant al Camerei Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic) declarase ca politia ancheteaza un incident, dar fara a oferi alte detalii…

- Anterior, un purtator de cuvant al Camerei Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic) declarase ca politia ancheteaza un incident, dar fara a oferi alte detalii despre acest caz. ''Politia investigheaza in prezent un incident la cladirea parlamentului'', afirmase purtatorul…

- Politia londoneza investigheaza prezenta unui pachet suspect gasit la parlamentul Marii Britanii, a anuntat marti website-ul MailOnline, care citeaza mai multi martori, transmite Reuters. Anterior, un purtator de cuvant al Camerei Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic)…

- Nora lui Donald Trump, Vanessa, a fost internata, luni, la un spital din New York, dupa ce a deschis un plic adresat fiului presedintelui SUA, Donald Trump Jr., care continea o substanta de culoare alba, informeaza presa americana. Politia din New York a anuntat ca incidentul s-a petrecut…

- Ministerul de Externe anunta ca in cladirea sectiei consulare a ambasadei Romaniei la Bruxelles, ieri, a fost o alerta cu un plic suspect. Reprezentanții unei societați comerciale din același imobil cu Secția consulara romana au semnalat poliției prezența unui plic care conținea o pulbere alba. Ca masura…

- Politia belgiana a intrat in alerta, vineri dupa-amiaza, dupa ce a fost primit un plic suspect intr-o cladire din Bruxelles, unde se afla diverse birouri si Consulatul Romaniei, relateaza presa locala, citata de Agerpres.

- Politia a fost alertata vineri in legatura cu prezenta unui plic cu un praf suspect intr-o cladire situata nr. 47 – 48, pe bulevardul Regent din Bruxelles, unde se afla si consulatul Romaniei. Mai multe persoane care au intrat in contact cu continutul plicului fiind plasate in carantina. Cladirea adaposteste…

- Ideea de a forma o Garda de mediu a comunei Bucov a venit de la primar si politia locala și a atras mai multi cetateni. Astfel se face ca oricine vede gunoi aruncat la intamplare poate suna la numarul pus la dispozitie de politia locala si sa sesizeze fapta. Mai mult, Garda verde din Bucov…

- Aproape toate tarile membre ale Uniunii Europene si NATO sunt in raza de actiune a acestora, informeaza agentiile RIA Novosti si Reuters, precum si cotidianul Financial Times, preluate de Mediafax. Vladimir Samanov, presedintele Comisiei pentru Aparare din Duma de Stat (Camera inferioara a…

- Mii de oameni s-au imbrancit, vineri, in supermarketurile din Franta, pe fondul unei promotii la crema de ciocolata tartinabila Nutella, relateaza site-ul publicatiei The Guardian. Lantul de supermarketuri Intermarche a oferit un discount de 70% pentru un borcan de 950 de grame de Nutella,…

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe manifestantii pro-kurzi adunati la Ankara si Istanbul, in semn de protest dupa ce fortele militare terestre ale Turciei au invadat regiunea Afrin din Siria, controlata de militia kurda. Cel putin 12 protestatari au fost retinuti…

- Politia britanica a anuntat vineri ca pachetul gasit in apropierea statiei Kings Cross din Londra ce a cauzat o alerta de securitate nu este suspect, adaugand ca traficul in zona a fost reluat, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Un purtator de cuvat al Politiei Metropolitane a declarat ca autoritatile au fost sesizate ca exista un pachet suspect la intersectia dintre strazile Pentonville si Caledonian, la ora locala 9.18 (11.18, ora Romaniei). Politia a securizat zona si i-a sfatuit pe oamenii care locuiesc in zona…

- Politia belgiana a perchezitionat miercuri sediul companiei Semlex, lider in producerea de acte de identitate si documente de calatorie pentru tari africane, si locuinta directorului sau general, Albert Karaziwan, intr-un caz de spalare de bani si coruptie, transmite Reuters. ''Realizam aceste perchezitii…

- "Colonelul Morteni" a socat pe toata lumea dupa ce a afirmat ca nu se va lasa si va arunca cel putin o femeie in fata metroului pana va fi prins. Postarea a fost redistribuita de sute de ori cu apeluri din partea altor internauti ca individul sa fie prins si sanctionat pentru afirmatiile sale.…

- Doua persoane au murit si alte 14 au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc in noaptea de luni spre marti in orasul belgian Anvers, explozie care a avariat trei cladiri, relateaza Reuters, citat de news.ro.Politia a transmis ca doua corpuri au fost gasite marti sub daramaturi. Cinci…

- O nava chineza observata saptamana trecuta in apropierea insulelor Senkaku era un submarin ofensiv cu propulsie nucleara, a declarat luni ministrul japonez al apararii, Itsunori Onodera, citat de Kyodo. Japonia a protestat joia trecuta fata de prezenta unei nave militare chineze si a unui…

- Alerta de securitate la ambasada SUA din Copenhaga. Mai multe echipaje au intervenit la reprezentanța diplomatica, dupa ce a fost gasit un „obiect suspect”, relateaza Reuters. Potrivit sursei citate, o echipa de geniști cerceteaza zona din apropierea ambasadei SUA din Copenhaga. Poliția daneza nu a…

- 1.400 de masini au fost distruse in urma unui incendiu izbucnit, duminica, intr-o parcare supraetajata din Liverpool, in timpul unui spectacol ecvestru international, informeaza presa britanica.Citește și: SURSE - Radu Mazare nu a fugit singur in Madagascar: un alt GREU din dosar ar fi plecat…

- Numarul mortilor a crescut la zece in urma manifestatiilor de duminica seara care au avut loc in mai multe orase iraniene, a indicat luni televiziunea de stat iraniana, fara sa ofere detalii, potrivit AFP si Reuters. Potrivit televiziunii, sase persoane au fost ucise de "tiruri suspecte" in…

- Kim Jong-un a transmis ca SUA se afla sub raza de acțiune a armelor nucleare nord-coreene și ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, elateaza agentiile Reuters si Yonhap, citate de Mediafax . ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza…

- Panica în Washington în urma unor împușcaturi auzite în apropierea unei stații de metrou din nord-vestul capitalei SUA. Poliția cauta un barbat de 40 de ani, afro-american, îmbracat în haine negre, despre care se crede ca ar avea legatura cu acest…

- Targul de Craciun din orasul german Bonn a fost evacuat vineri seara in urma descoperirii unui colet suspect, a anuntat politia, care a precizat ca la fata locului au fost trimisi genisti si un robot de deminare pentru a investiga pachetul, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.