- Muzeul Luvru din Paris (foto: www.architecturaldigest.com) O asociatie de profil care monitorizeaza intrarile de turisti si incasarile financiare ale muzeelor din intreaga lume, International Theme Parks Associations, a dat publicitatii clasamentul pe anul 2018 pentru Europa. Cateva state din Europa…

- Suparat pe sotie care a plecat de acasa impreuna cu cei doi copii, un barbat, in varsta de 52, de ani, a amenintat ca se sinucide. Acesta a amenintat ca se arunca in gol de pe un panou publicitar, de la o inaltime de 30 de metri, amplasat in fata magazinului de bricolaj din Calarasi.

- Locuitorii din Campulung Moldovenesc, judetul Suceava, de sub Runc, se obisnuisera in ultimii ani, in special in perioada de toamna-iarna, cu vizitele frecvente nocturne ale unor cerbi. Acestia mancau merele neculese din pomi, fanul gasit in capite, iar de multe ori innoptau in gradinile lor. In zori…

- Un milion de persoane au plecat din Venezuela din noiembrie anul trecut, in contextul in care exodul din statul sud-american continua sa se amplifice, relateaza dpa, potrivit agerpres.ro.Numarul migrantilor si refugiatilor venezueleni peste hotare a crescut pana la patru milioane, in crestere…

- Compania a sters 97 de conturi din Rusia care se ocupau de Ucraina si alte 21 care se concentrau pe Austria, tarile baltice, Germania, Spania, Ucraina si Marea Britanie, a anuntat Facebook intr-o postare pe blog. In luna martie, Facebook a eliminat din motive similare 2.632 de pagini, grupuri si conturi…

- Dupa aproape o saptamana fara vreun scandal nou in care sa fie implicata compania condusa de Mark Zuckerberg, un purtator de cuvant al Facebook a facut public faptul ca reteaua de socializare a intrat, fara intentie, in posesia a 1,5 milioane de adrese de e-mail. Noua revelatie este urmarea descoperirii…

- Andreea Balan a devenit mamica la inceputul lunii trecute, insa momentul a fost marcat de stopul cardio-respirator pe care l-a suferit in timpul operației de cezariana , ca urmare a emoboliei cu lichid amniotic . Andreea Balan, in varsta de 34 de ani, a fost la un pas de moarte, insa in tot acest timp…

- Un jandarm montan din Alba a primit, miercuri, medalia de onoare, cu ocazia Zilei Jandarmeriei Romane. Plutonierul adjutant șef Nicolae Vasile Todescu, de la postul de jandarmi montani Șugag a salvat doi turiști rataciți pe munte. In cadrul ceremoniei, alți cinci jandarmi au fost inaintați in grad.…