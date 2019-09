Orașul turc Hasankeyf, cu o populație majoritar kurda, are o vechime de aproximativ 12.000 de ani, dar in doar o luna peșterile sale vechi, bisericile și mormintele vor disparea sub ape. Spre deosebire de orașele de coasta precum Jakarta, Indonezia sau New Orleans, care sunt in pericol din cauza creșterii nivelului apelor, Hasankeyf nu este o victima a schimbarilor climatice. In schimb, o mare parte din oraș urmeaza sa fie inundat in urma construirii unui baraj construit pentru o hidrocentrala, noteaza The Guardian. Mulți dintre locuitorii din Hasankeyf au fost deja mutați intr-un oraș nou construit…