Un oraş suedez impune o taxă pe... cerşit. Cât trebuie să plătească cei care vor să cerşească Cererea pentru permis poate fi facuta fie online fie in persoana, la o sectie de politie, si va costa pana la 23 de euro pentru o perioada de maximum trei luni de zile. Intr-un interviu acordat unei publicatii locale, consilierul local Jimmy Janson a spus ca guvernul a incercat de mai multe ori sa interzice cersetoria, dar nu a reusit. "Vom vedea cum merge. Sper ca politia va aplica aceasta noua regula si mai sper ca vom ajunge in situatia in care cersetorii vor avea nevoie zilnic de un nou permis, pentru a scapa de acest lucru", a spus Jansson. Cersetorii ocolesc legea Cersetorii ocolesc legea … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

