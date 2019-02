Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane asista la funeraliile lui Emiliano Sala in Argentina, la Progreso, acolo unde fostul atacant va fi incinerat sambata.In fata clubului San Martin din Progreso a fost afisata un banner pe care scria: "Emi, niciodata nu vei fi singur". Mama, tatal, sora si fratele jucatorului…

- Novak Djokovic a întregit tabloul jucatorilor calificați în sferturile de finala ale Australian Open, liderul mondial trecând în patru seturi de Daniil Medvedev (cap de serie 15), scor 6-4, 6-7(5), 6-2, 6-3. În faza urmatoare, Nole îl va întâlni pe japonezul…

- Nationala Romaniei va incheia anul pe locul 24 in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), dat publicitatii joi. Tricolorii au inceput anul pe 40, dar au urcat 4 locuri in februarie, 4 in aprilie si cate 2 in iunie si august, cate unul in septembrie si octombrie, iar in noiembrie a urcat…

- "Care este persoana iresponsabila care ar semna o investitie de asemenea marime intr-o comuna? Cu greu poti sa umpli o sala si in Bucuresti", spune Chirica. Mihai Chirica a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca nu poti sa faci sala polivalenta de 16.000 de locuri intr-o comuna, cand este…

- Rusia și Argentina au semnat un acord de cooperare nucleara in cadrul summitului G20, in contextul in care China și Argentina sunt deja in negocieri pentru construirea de reactoare nucleare, relateaza Reuters preluata de mediafax Compania de stat ruseasca Rosatom, care se ocupa de construirea…

- O cunoscutE cantEreatE de la noi a dispErut in ultima vreme din lumina reflectoarelor xi nimeni nu a xtiut ce se petrece cu ea. Nici nu a scos piese noi, ci a preferat sE stea putin deoparte din cauza unei pierderi uriaxe.