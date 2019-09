Stiri pe aceeasi tema

- Viena a fost desemnata cel mai bun oras pentru locuit din lume pentru al doilea an consecutiv arata clasamentul anual realizat de The Economist's Intelligence Unit, conform CNN.

- Dictatul de la Viena a lovit in toate satele romanești, in tot ce a fost suflet romanesc! In semn de respect pentru inaintașii noștri am organizat o Școala de Vara la Carei pentru a aduce la lumina pagina lipsa din istoria aflata in manualele școlare dar nu numai. Marturiile celor care inca mai traiesc…

- Sorana Cirstea (FOTO) s-a calificat in turul al doilea la US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o in doua seturi, 7-5, 6-2, pe Katerina Siniakova din Cehia, intr-o partida disputata marti la Flushing Meadows. Reprezentanta tarii noastre si-a asigurat un cec de 100.000 de dolari…

- Un nou incident a avut loc in urma cu puțin timp pe Aeroportul Otopeni din Capitala, acesta fiind al doilea produs astazi. Mai exact, la aterizarea aeronavei care efectua cursa Satu Mare - Bucuresti Henri Coanda s-a produs o explozie la anvelopele trenului principal de aterizare.

- Monica Niculescu (FOTO), Mihaela Buzarnescu, Raluca Olaru, Andreea Mitu, Marius Copil si Horia Tecau vor juca, joi, la turneul de la Wimbledon, conform programului anuntat de organizatori. Niculescu va evolua si la simplu si la dublu, pe terenul 15. In al doilea meci de pe terenul respectiv, Monica…

- Avand in vedere ca a inceput vacanta de vara, iar in aceasta perioada multi copii calatoresc in afara granitelor, Politia de Frontiera reamintește conditiile privind calatoria cetatenilor romani minori in strainatate. In cursul anului 2018, polițiștii de frontiera au fost nevoiti sa intrerupa calatoria…