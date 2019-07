Stiri pe aceeasi tema

- Gorjenii sunt asteptati saptamana aceasta la Polovragi pentru a participa la cel mai mare balci organizat la mijlocul verii in nordul Olteniei. Edilul localitatii, Stefan Fasuescu spune ca intre 14 si 16 iulie are loc traditionalul targ de animale, c...

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat luni ca Statele Unite sunt pregatite sa protejeze personalul si cetatenii americani din Orientul Mijlociu, dupa ce Teheranul a amenintat ca va lua noi masuri contrare acordului nuclear din care SUA s-au retras anul trecut, transmite agentia Reuters. ''Dati-mi…

- Rusia este pregatita sa intensifice dialogul cu Statele Unite in legatura cu dezarmarea si stabilitatea strategica, a declarat, intr-un interviu aparut joi, presedintele rus Vladimir Putin, adaugand ca a discutat aceste chestiuni cu omologul sau american Donald Trump in Japonia, relateaza Reuters.…

- Mexicul a desfasurat aproape 15.000 de politisti si militari la frontiera sa cu Statele Unite, in cadrul acordului incheiat cu Washingtonul in vederea opririi imigratiei ilegale, a anuntat ministrul mexican al Apararii Luis Cresencio Sandoval, relateaza AFP, conform news.ro.”Avem o desfasurare…

- Peste 1.600 de civili au fost uciși in anul 2017 in orașul sirian Raqqa in urma atacurilor coaliției conduse de SUA impotriva rețelei teroriste Stat Islamic, de 10 ori mai mult decat a confirmat aceasta, potrivit Amnesty International și a grupului de monitorizare Airwars, relateaza Reuters potrivit…

- Președintele american Donald Trump a reiterat miercuri amenințarile privind închiderea parțiala a frontierei dintre Statele Unite și Mexic și a transmis ca ia în considerare trimiterea mai multor „soldați înarmați”, relateaza Mediafax citând Reuters. „O caravana…

- Ambasadorii statelor membre la UE au ajuns joi la o ”ințelegere de principiu” privind inițierea negocierilor comerciale cu Statele Unite, anunța Politico , care citeaza trei oficiali europeni. Comisia Europeana, care coordoneaza politicile comerciale ale celor 28 de state membre, a incercat de ceva…

- Imaginea emotionanta a unei fetite honduriene in lacrimi, privind spre mama sa perchezitionata de un agent al politiei de frontiera americane, a fost desemnata joi ''fotografia anului'' in cadrul prestigioaselor premii World Press Photo, potrivit AFP. Imaginea, realizata in iunie 2018,…