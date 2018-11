Primaria orasului american Portland, din statul Oregon, a intrebat proprietarii de locuinte daca sunt dispusi sa gazduiasca familii fara adapost in propriile gradini, in case de mici dimensiuni, pe o durata de pana la cinci ani. La inițierea programului, peste 1.000 de proprietari de case si-au oferit gradinile, iar recent, primele familii de persoane fara adapost și-au luat in primire noile case. “Nu puteam sa donez multi bani pentru ca nu am multi bani. Dar cand am auzit de program si mi-am dat seama ca am o gradina care nu este utilizata pentru nimic foarte productiv, a fost perfect”, a…