- Situatie disperata pentru locuitorii unui oras din Romania. Intreaga comunitate din Drobeta Turnu Severin a ramas fara caldura intr-o perioada in care meteorologii anunta una dintre cele mai grele perioade din punct de vedere al temperaturii.

- Serviciul Public pentru Alimentare cu Energie Termica de la nivelul Primariei Drobeta Turnu Severin a oprit furnizarea agentului termic in municipiu, incepand de miercuri dimineața, intrucat nu mai sunt bani pentru achiziția de compustibil, potrivit mhalert.ro. "Din pacate, vremea nu ne ajuta.…

- Sala mare a Palatului Administrativ a gazduit joi, 15 martie, simpozionul economic austriaco-roman „Tehnologie si servicii pentru gospodarirea comunala”, eveniment organizat de Secția Comerciala a Ambasadei Austriei in Romania, in colaborare cu Consiliul Judetean, Primaria municipiului reședința de…

- La Fondul de Mediu se discuta pe marginea unui proiect de lege privind reintroducerea taxei de poluare. Normativul ar trebui sa intre in vigoare in vara acestui an, dar are doua variante de lucru – una pentru mașini și o alta pentru combustibil. Ele sunt in contradicție și inca nu se știe care va fi…

- O aplicație care ajuta la combaterea risipei alimentare a fost lansata la Cluj. Prin intermediul Share Food, cei care au un surplus de hrana il pot dona saracilor. Proiectul faciliteaza comunicarea directa intre cei care produc și cei care au nevoie de mancare.

- Belgia a inchis o mare fabrica de prelucrare a carnii - Veviba, dupa ce autoritatile de supraveghere a pietei din aceasta tara i-a retras autorizatia de functionare. Ca rezultat al acestei actiuni, supermarketurile belgiene au scos de la comercializare produsele din carne fabricate de compania in cauza.…

- Nodul Gilau. Constructorul va lucra si duminica, are 100 de oameni mobilizati FOTO Constructorul italian Tirrena Scavi mareste ritmul lucrarilor la nodul Gilau, care va lega autostrazile din jurul Clujului. Nodul include un pod peste Somesul Mic, fara de care nu se va putea circula pe tronsonul Gilau…

- Primaria municipiului ii invita pe buzoieni la un spectacol de muzica populara susținut de Orchestra „Lautarii” din Chisinau la Sala Sporturilor din Buzau. Concertul va avea loc pe data de 17 martie și are loc in contextul sarbatorii Centenarului Romaniei Mari. Spectacolul va aduce pe aceeași scena…

- Calorgal SA Galati (firma care asigura distribuirea caldurii in sistem centralizat la Galati) atrage atentia ca desi a inaintat o comanda ferma de agent termic pentru 2018-2019, producatorul Electrocentrale SA nu a reactionat. In acelasi timp, Primaria continua campania de subventionare a montarii de…

- S-a lansat oficial apliactia clujeana ShareFood privind combaterea risipei alimentare Asociatia O Masa Calda a dezvoltat aplicatia ShareFood din dorinta de a crea o retea de donatori si beneficiari de hrana din cadrul unei comunitati, contribuind astfel la reducerea risipei alimentare. Risipa…

- Reprezentanții bisericilor din Timișoara sunt așteptați la primarie sa ceara bani pentru renovarile lacașurilor de cult. Pot depune cereri pana la sfarșitul lunii martie, insa cu respectarea unui regulament care spune clar in ce condiții se acorda finanțari. Suma disponibila este de mai puțin…

- CSM Bucuresti a fost un fel de sperietoare pentru Rostov Don in ultimii ani, reusind sa o elimine in ultimele doua sezoane ale Ligii Campionilor cu victorii obtinute in Rusia. Reprezentanta Romaniei nu ii mai da insa fiori campioanei Rusiei, inaintea confruntarii de sambata (ora 15:00), intr-un…

- Contractul pentru modernizarea, reabilitarea si dotarea Muzeului "Arta Lemnului", in valoare de 2,5 milioane de euro, a fost semnat joi, proiectul fiind castigat de Primaria din Campulung Moldovenesc, scrie Mediafax. Pentru reabilitarea muzeului construit in 1936, unic in Romania, autoritatile…

- Daca la nivelul administratiei centrale nimeni din Republica Moldova nu-si asuma initiativa de a promova ideea unirii cu Romania, autoritatile locale par mai indraznete in acest sens. Dupa ce pe 23 ianuarie primarul si majoritatea consilierilor locali din Primaria satului Parcova, Edinet, au votat o…

- Nu mai exista indoiala asupra faptului ca șemineele pe lemne au fost la mare cautare in anul 2017, și venim cu acesta informație in urma statisticilor primite de la marele magazin online de șeminee, și anume PEFOC.ro. Construcția unui șemineu este o sarcina delicata și trebuie facuta doar de catre un…

- In perioada imediat urmatoare urmeaza sa fie verificate si celelalte fabrici. Ministerul Agriculturii mentioneaza ca Regulamentul (CE) nr. 1185/2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1307 si 1308/2013 ale Parlamentului European si ale Consiliului, in ceea ce priveste notificarile…

- Nici bine nu si-a anuntat decizia de a achizitiona 400 de autobuze noi de la compania turca OTOKAR, ca a si inceput sa primeasca amenintari cu moartea, acuza primarul general Gabriela Firea, atragand atentia ca internetul nu e "reglementat", ceea ce inseamna ca "poti sa spui orice", inclusiv sa ameninti.…

- „Eu, normal, plateam, la doua camere, undeva la 106 - 110 si acum am platit 300”, spune o localnica. Oamenii de la Intorsura Buzaului sunt siderati in fata listelor cu intretinerea. Costul incalzirii aproape s-a dublat acum o luna: gigacaloria costa 390 de lei. In plus, primaria a renuntat si la subventia…

- O Bula Papala de pe la 1399 confirma existența, in Șcheii Brașovului, a unui lacaș de cult și invațatura ortodoxa, insa carte se facea aici inca din secolul al XI-lea. Vorbim despre prima școala romaneasca. Azi, locul e gol. In ultimele 20 de zile nu a aparut niciun vizitator. Custodele, preotul-profesor…

- In localitatea Saschiz, din Mureș, aflata sub patronajul UNESCO, autoritatile locale au luat masuri drastice, ca sa protejeze casele sasești, admirate de zeci de mii de straini. In unele cazuri, s-a ajuns chiar la dosare penale. Pe langa ruinele castelului taranesc si biserica gotica fortificata, construita…

- O firma care a obtinut licenta de distributie a gazelor naturale in comunele judetului Iasi isi bate pur si simplu joc de consumatori @ Pentru a racorda o casa la reteaua de gaze, firma Design Proiect SRL percepe sume exorbitante @ In plus, pentru a fi racordati la retea, oamenii asteapta si cate un…

- Numarul beneficiarilor de ajutoare alimentare europene acordate prin Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) se va reduce de aproape trei ori dupa introducerea noilor criterii de selectare a persoanelor aflate in nevoie. O estimare a autoritaților din Vrancea…

- ADLO marșeaza puternic pe formarea profesionala, intr-o țara unde forța de munca de calitate se gasește tot mai greu. In parteneriat cu colegiile tehnice „Traian Vuia” și „Constantin Brancuși”, dar și cu Primaria din Biharkersztes, societatea ce gestioneaza parcurile industriale din Oradea…

- Desi este iarna, temperaturile de cateva saptamani nu mai scad ziua sub 0 grade, deci in concluzie se poate munci in aer liber. Drept dovada sunt doua santiere in aceasta perioada in Vaslui. 1 Strip Mall, constructie ce a inceput anul trecut in toamna. 2 magazin dedeman, constructie inceputa in decembrie…

- Aleșii locali municipali au aprobat, in ultima ședința de consiliu, cu unanimitate de voturi, doua proiecte de hotarare vizand Stadionul UTA. E vorba de documentatia tehnico-economica faza DALI si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Modernizare instalatie de nocturna si…

- Arborii din Cluj-Napoca nu vor mai fi ciuntiți sau taiați la intamplare, anunța oficialii Primariei. Instituția a comandat un tomograf special pentru arbori pe care specialiștii de la spații verzi il vor folosi pentru a nu mai avea erori privind toaletarea sau taierea copacilor din oraș.Viceprimarul…

- Povestea Neversea continua si in acest an, cu experiente unice, artisti in premiera in Romania si cu cei mai frumosi fani, care, incepand cu acest an, vor vedea de pe plaja festivalului patru rasarituri de soare de neuitat. Primaria municipiului Constanta si organizatorii Festivalului Neversea au anuntat,…

- Comuna Petris, din judetul Arad, condusa de cea mai tanara femeie primar din Romania, ofera spatiu construit sau teren gratuit firmelor interesate sa realizeze o investitie care sa creeze peste 50 de locuri de munca pentru localnici.

- Primarul general Gabriela Firea a declarat astazi ca urmeaza sa fie construite trei spitale noi in București. Anul acesta bugetul prevazut de Sanatate este de 111 milioane de euro. “Sumele vor fi investite in toate cele 19 spitale care sunt in coordonarea Primariei Generale a Capitalei. Din aceasta…

- Combustibilul utilizat în procesul de obținere a caldurii și apei calde este un amestec pe baza de rumeguș, paie și alte resturi lemnoase, care sunt tocate și supuse unui proces de deshidratare. Sub acțiunea ligninului, întreaga compoziție se solidifica, iar produsul rezultat are dimensiuni…

- Modul de implementare a programului „Start pentru o noua viața in comunitate”, derulat in Santana pentru femei abuzate de soți, nu a atras atenția doar inspectorilor Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF), care ancheteaza o posibila frauda. Și procurorii DNA fac cercetari in acest caz și au…

- Viitorul in construcții este rezervat proiectelor imobiliare mixte, care imbina componenta rezidențiala cu cea comerciala și de birouri, oferind un ecosistem complet. Dupa acest principiul s-au ghidat și dezvoltatorii celui mai amplu proiect de regenerare urbana din Romania – Immochan și Kasper Development.…

- Spitalul din orasul Urlati a ramas fara caldura dupa ce o ambulanta a retezat conducta care alimenta centrala termica a unitatii sanitare. Pentru ca bolnavii sa nu sufere de frig pana la remedierea situatiei, in saloane se va da drumul la aparatele de aer conditionat.

- "In momentul in care mi s-a transmis ca vizita celor doi premieri nu mai are loc si ca nu vine (n.r. la Gradina Japoneza) doar sotia premierului ci si premierul, (..) mi s-a parut de bun simt sa fiu si eu acolo. Am fugit de la sedinta CEx si l-am intampinat pe premierul japonez. Am cerut scuze, in…

- Primarul general al Capitalei a declarat, duminica seara, ca, in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu premierul japonez, Shinzo Abe, a prezentat scuze pentru anularea intalnirii cu premierul Romaniei, explicandu-i ca a fost vorba despre o criza politica. "In momentul in care mi s-a transmis…

- Simona Halep si Ana Bogdan au aflat orele la care vor evolua, sambata, la Australian Open. Sportivele din Romania au fost programate in deschiderea zilei, atunci cand temperaturile la Melbourne sunt extrem de ridicate.

- Sarbatorirea marelui poet national, Mihai Eminescu, la Galați Foto: Maria Mandița. Sute de galateni, majoritatea elevi de toate vârstele au asistat, în aceasta dimineata, la sarbatorirea marelui poet national, Mihai Eminescu, eveniment care a avut loc, potrivit traditiei, în…

- Pe data de 11 ianuarie 2018 a fost semnat Acordul de Colaborare intre Inspectoratul Școlar Județean Prahova, reprezentat de catre Nicolae Angelescu, inspector școlar general, și Primaria orașului Aspropyrgos, din Republica Elena, reprezentata de catre Athanasios Choupis, secretar general. Prin acest…

- Potrivit acordului, cele doua institutii vor colabora pe trei componente principale: editarea si publicarea unor lucrari stiintifice, initierea unor colocvii/simpozioane stiintifice si consultanta stiintifica pentru publicatiile care vor fi editate. „Nu vrem sa ne oprim aici, consideram ca Academia…

- Primaria Deva a prezentat concluziile verificarilor efectuate de Corpul de Control la Serviciul Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva. Conducerea serviciului de „Spatii verzi” a fost acuzata de mai multe achizitii la suprapret si de externalizarea, in aceleasi conditii paguboase, a unor…

- Vești noi pentru romani! Potrivit unui proiect legislativ inițiat de Ministerul Dezvoltarii, orice gospodarie din Romania va trebui sa dețina hidranți sau sisteme corespunzatoare pentru cazurile de incendiu. Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare…

- Orice locuința din Romania va trebui sa dețina hidranți sau sisteme corespunzatoare pentru cazurile de incendiu, conform unui proiect legislativ inițiat de Ministerul Dezvoltarii. Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare…

- NEWS ALERT Semifinala Eurovision in Salina Turda. Unde va avea loc finala nationala Una dintre cele cinci semifinale ale concursului national Eurovision va avea loc, in 11 februarie, la Salina Turda, judetul Cluj, in mina Rudolf, la o adancime de 86 de metri. Directorul Salinei Turda, Simona Baciu,…

- Toți cei care locuiesc la casa in Romania vor trebuie sa dețina hidranți sau sisteme adecvate pentru intervenții in caz de incendiu, potrivit proiect legislativ inițiat de Ministerul Dezvoltarii la sfarșitul lunii decembrie.Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006…

- Oficial, 3,5 milioane de romani s-au stabilit in strainatate, dupa 1989. De ce? Pentru a putea munci pe bani – in Romania nu se poate… Vom prezenta mai jos un exemplu plastic despre ințelesul acestei sintagme, utilizate de 60 de ani in țara noastra: ”Nu se poate!” Sa vedem de ce pleaca romanii din Romania……

- Primaria municipiului Cluj-Napoca are deosebita placere de a invita clujenii și turiștii deopotriva sa petreaca noaptea de Revelion împreuna în Piața Unirii, având în vedere ca Revelionul 2018 are o însemnatate aparte. Vom sarbatori nu doar trecerea în Anul Nou,…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca invita clujenii și turiștii deopotriva sa petreaca noaptea de Revelion impreuna in Piața Unirii, avand in vedere ca Revelionul 2018 are o insemnatate aparte. Vom sarbatori nu doar trecerea in Anul Nou, dar și trecerea in anul Centenarului, un an plin de semnificație…

- Cine nu platește caldura va sta in frig! Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termica, din subordinea Primariei Severin a trecut la masuri radicale fața de cei care nu ințeleg sa iși plateasca datoriile la energia termica consumata. Nu mai puțin de 30 de asociații de proprietari, din cele 300 care…

- "Am incercat sa luam legatura cu reprezentantii firmei de transport din Oradea, dar nu raspunde nimeni. Doar soferii au reusit sa ia legatura cu sefii lor si i-au pus sa caute singuri un service, sa repare autocarul. Probabil nu au alta masina de schimb. Au trimis in schimb doi mecanici sa repare…

- 20 decembrie 1989 a fost ziua in care Lugojul a fost declarat al doilea oras liber de dictatura comunista din Romania. Dupa 28 de ani, lugojenii si-au amintit de clipele traite atunci si i-au comemorat pe eroii Revolutiei. Manifestarile dedicate evenimentelor din Decembrie 1989, organizate…