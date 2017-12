Stiri pe aceeasi tema

- Ninsori record intr-o localitate din Statele Unite. In orasul Erie din statul Pennsylvania s-a asternut un strat de zapada de... 134 de centimetri, dupa ce a nins doua zile consecutiv.E atat de multa zapada incat pana si autospecialele au ramas... blocate.

- Ger cumplit in Caraș Severin. Potrivit hartilor ANM, luni dimineata, in prima zi de Craciun, indicele de racire a coborat la valoarea -42, mult sub pragul suportabilitatii, in zona Cuntu si Tarcu din judetul Caras Severin. In situatia in care temperatura aerului are valori extrem de scazute (sub -20…

- Iarna a început sa-și arate ”colții”, astfel ca sezonul de schi se va deschide la Șuior imediat dupa Craciun. Administratorii domeniului de schi spun ca deschiderea sezonului de schi se va face în 26 decembrie 2018, ora 10:00. ”In…

- La data de 19 decembrie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta si Biroului Rutier Constanta au desfasurat o actiune de control, impreuna cu reprezentantii Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Constanta, pentru verificarea asigurarii accesului persoanelor cu handicap…

- Zapada si viscolul dau peste cap traficul in anumite regiuni din vestul Europei. Pentru Bulgaria si Grecia, Ministerul roman de Externe a emis avertizari de calatorie. Soferii au trebuit sa stea la cozi pe autostrazile din Austria. Peste 170 de curse aeriene au fost anulate pe unul dintre cele mai mari…

- Ninge cu fulgi mari in aceste momente pe Autostrada Soarelui. Potrivit meteorologilor, lapovita si ninsoarea se vor mentine pana maine, 18 decembrie, ora 15.00.Soferii sunt sfatuiti sa adapteze viteza conditiilor meteo.Citeste si: Informare meteo. Lapovita si ninsoare in Dobrogea. Ce spun meteorologii…

- Politia Romana reaminteste soferilor ca, in cazul in care circula pe drumuri acoperite cu zapada, gheata sau polei, fara anvelope de iarna, risca sa fie amendați. De asemenea, se reține certificatul de inmatriculare/inregistrare al autoturismului, eliberandu-se o dovada inlocuitoare fara drept de circulație.…

- Un incident a avut loc in aceasta dimineata pe DN22 Constanta Tulcea in apropiere de localitatea Lumina. Din primele informatii mai multe navete cu sticle de bere au cazut dintr o autoutilitara care a iesit din curtea unei societati din zona. Sticlele s au spart si au fost blocate astfel doua benzi…

- „Nu vrei sa ajungi la ortopedie? Nimic mai simplu! Curața zapada și gheața din fața casei tale!” – aceasta este tematica ultimei, dar nu cea din urma, campanie inițiata și derulata de Poliția Locala Brașov. Nu este o știre pentru nimeni ca a venit iarna, insa este momentul prielnic sa le readucem…

- Soferii care nu sunt multumiti de modul in care au fost curatate de zapada drumurile judetene pot reclama situatia la un numar de telefon. Incepand din aceste zile, Consiliul Judetean Timis, institutie care administreaza tronsoanele de drumuri nationale, pune la dispozitia conducatorilor auto telefonul…

- Caderile de zapada au dus luni la numeroase anulari de zboruri pe aeroportul din Bruxelles, care le-a recomandat la finalul dimineții pasagerilor sa nu vina pe aeroport "pana la noi ordine", relateaza AFP, citat de Agerpres.

- Societatea CUP Salubritate este pregatita pentru deszapezirea din aceasta iarna, avand in vedere ca a primit și ultimul utilaj pentru intervențiile pe strazile din Focșani. Primarul Cristi Misaila a anunțat ca la societate a ajuns primul topitor de zapada, un utilaj așteptat pentru a interveni in special…

- Mecanicii ne sfatuiesc ca, inainte de a ne porni masina, iarna, sa dam mai intai zapada jos, ca sa nu cada pe luneta sau sa nu fie purtata de vant pe alte masini sau pe carosabil. O greșeala clasica facuta de șoferi la pornirea motorului iarna este sa nu-l lase sa functioneze 2-3 minute inainte de a…

- Aleea Colorata a adunat ieri, pe data de 7 decembrie 2017, de la ora 16:00 zeci de familii. De la mic la mare, fiecare vizitator al evenimentului organizat de echipa proiectului Parcul meu, a fost intimpinat cu ciocolata calda, mandarine și muzica de sarbatori. Magia a fost completata de zambetele aduse…

- Mai mulți brazi incarcați cu zapada au cazut, duminica seara, pe DN 15 Toplița-Borsec, circulația fiind intrerupta sau ingreunata, pana cand carosabilul a fost degajat. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Harghita și de Secția…

- Înca de la primele ore ale dimineții, fulgi mare au început sa se aștearna peste județul Cluj. Iarna și-a intrat în sfârșit în drepturi, ceea ce le creeaza probleme șoferilor neatenți. Pe rețelele de socializare, conducatorii auto care s-au încumetat sa porneasca…

- Trei salvamontisti au fost surprinsi de avalansa, vineri, in judetul Suceava, in apropiere de Varful Pietrosu. Din primele informatii, doi dintre ei se afla sub zapada.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Suceava, Nicoleta Andronic, trei salvamontisti au fost surprinsi…

- Oraselul Copiilor pare sa se fi transformat intr-un sat al figurilor triste. Pe langa faptul ca Parcul Mihai Eminescu este tot mai golas de la un sezon rece la altul, putinele elemente care il mai orneaza par mai degraba cuprinse dintr-un horror.

- Avand in vedere previziunile meteo dar si faptul ca in mai multe judete din tara si-au facut prezenta primii fulgi de zapada, politistii din cadrul IPJ Giurgiu ofera cateva sfaturi soferilor care se deplaseaza in conditii de ploaie, carosabil umed, acoperit cu zapada sau polei.

- Prima zapada din aceasta iarna a adus și primele probleme in localitațile de munte ale județului. Patru sate din comuna Vintileasca sunt afectate de viscolul puternic. Este vorba de satele Neculele, Bahnele, Dupa Magura și Poiana Stoichii, unde ninge de ieri dupa amiaza, iar stratul de zapada…

- O femeie de 43 de ani ce isi plimba cainele pe un camp din vestul statului New York a fost impuscata de un vanator ce a crezut ca este o caprioara, scrie Guardian, citand autoritatile locale. Potrivit biroului serifului din comitatul Chautauqua, Rosemary Billquist si-a scos cainele la o…

- Soferii au intampinat probleme in trafic inca de la primele ore. Din cauza precipitatiilor s-a format un strat de gheata care a dus la ingreunarea traficului. Noaptea trecuta a nins viscolit iar stratul de zapada depaseste in unele locuri 70 de cm. Citeste si PROGNOZA METEO. "Nu excludem…

- Soferii din Moldova trebuie sa-si schimbe anvelopele de vara cu cele de iarna cat mai curand. Indemnul vine dupa ce Serviciul Hidrometeorologic de Stat a facut publica o prognoza pentru urmatoarele zile, in una dintre care va ninge.

- Drumarii gorjeni intervin la aceasta ora pe DN 67 C, intre Novaci si Ranca, cu utilaje de deszapezire, unde stratul de zapada masoara 10 centimetri. Se actioneaza cu 4 utilaje si cu material antiderapant pentru curatarea soselei. Soferii care urca ...

- Muntele Baișorii este acoperit deja cu zapada, iar peisajul din stațiunea Naișoara și de la Buscat este de poveste. ”Pentru a putea aprecia frumusețea unui fulg de nea este necesar sa înfrunți frigul! Așadar, va așteptam la munte, unde stratul de…

- Incepand cu anul 2011, legislația romaneasca s-a aliniat la cea a mai multor state europene și prevede obligativitatea folosirii anvelopelor de iarna atunci cand condițiile meteo și de drum impun acest lucru. Conducerea autoturismului pe drumurile publice acoperite cu zapada, polei sau gheata fara ca…

- Anvelopele de iarna sunt obligatorii, odata cu caderea zapezii, iar magazinele auto au inceput deja sa le scoata la vanzare. Legislatia spune clar ca, autovehiculele nu por circula fara ele pe drumurile acoperite de zapada. Pretul unei anvelope de iarna, noua, porneste de la aproximativ 150 de lei si…

- Un nou panou de plata prin SMS a apaut pe strada Mircea Cel Batran din municipiul Constanta.Soferii care doresc sa stationeze in spatiile de parcare din zona Colegiului National "Mircea cel Batran" vor fi nevoiti sa plateasca prin SMS. Mesajul se trimite la numarul de telefon 7420 si trebuie sa contina…

- Șoferii sunt obligați, atunci cand circula cu autovehiculele pe drumurile publice acoperite de gheața, zapada sau polei, sa foloseasca anvelope de iarna, dupa cum prevede Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cunoscuta și sub numele de Codul rutier,…

- In contextul in care recent s-au inregistrat ninsori și temperaturi scazute in mai multe zone din țara, e bine de stiut ca soferii sunt obligați, atunci cand circula cu autovehiculele pe drumurile publice acoperite de gheața, zapada sau polei, sa foloseasca anvelope de iarna, dupa cum prevede Ordonanța…

