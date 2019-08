Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul condus de cancelarul Angela Merkel a aprobat miercuri un proiect de lege care prevede scutirea majoritatii contribuabililor, cu exceptia celor mai bogati, de la plata unei taxe de solidaritate care a fost introdusa in 1991 pentru a acoperi costurile reunificarii

- Boris Johnson urmeaza sa aiba o intrevedere cu cancelarul german Angela Merkel la Berlin, unde este de așteptat sa iși reitereze apelul pentru schimbarea prevederilor legate de granița dintre Irlanda și Irlanda de Nord, scrie BBC. Premierul a spus ca aranjamentul pentru evitarea unei frontiere…

- Cel puțin șase persoane au murit, iar alte cinci au fost ranite dupa ce o femeie s-a aruncat in aer intr-o localitate din vestul Ciadului, au anunțat forțele de securitate din aceasta țara, citate de Al Jazeera, potrivit Mediafax.„Șase persoane, printre care și un soldat, au murit”, a declarat…

- Sambata trecuta, poliția rusa a procedat la mai multe sute de arestari in randul participanților la manifestația organizata de opoziție in favoarea alegerilor libere. «Fermitatea» autoritaților ruse a suscitat vii critici, in special din partea Berlinului. In opinia guvernului german, relateaza din…

- Cancelarul german Angela Merkel a fost intrebata joi daca a urmat vreun tratament medical dupa episoadele de tremurat din ultima luna din timpul unor aparitii publice, insa nu a oferit un raspuns direct, spunand ca are "un mare interes personal" sa fie sanatoasa, relateaza DPA, potrivit agerpres.ro."In…

- Presedintele Vladimir Putin a declarat intr-un interviu aparut joi in publicatia Financial Times ca valorile liberale sunt invechite deoarece au fost respinse de majoritatea popoarelor occidentale, informeaza Reuters potrivit Agerpres. In opinia liderului de la Kremlin, cancelarul german Angela…

- Ministrul german al mediului, Svenja Schulze, a declarat luni ca va insista in interiorul guvernului de la Berlin pentru adoptarea unei legi de protejare a climei si a acuzat-o pe cancelarul Angela Merkel ca blocheaza aceasta chestiune, relateaza agentia dpa. ''Astept din februarie un raspuns…