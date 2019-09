Stiri pe aceeasi tema

- Gino Manzotti de la DJ Project este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania. Puțini sunt insa, cei care știu amanunte din viața lui personala. In adolescența, Gino s-a antrenat pentru judo. „M-am ținut 7 ani de acest sport, am fost și campion național”, a spus artistul de la DJ Project. Gino…

- Cassandra Rose Doohan, o tanara din Australia, și-a omorat bebelușul in varsta de numai patru luni pentru ca visul de a deveni mamica nu i-a satisfacut așteptarile. Potrivit debate.com.mx, tanara și-a maltratat fetița in numeroase randuri pana a omorat-o. Micuța Anastasia se afla in patuț cand tatal…

- MASURA REALIZATA PE 1 FEBRUARIE 2018. Vezi AICI documentul. Acordarea respectului cuvenit, inclusiv in ceea ce priveste asigurarea unor venituri decente pentru cei care au muncit o viata, trebuie sa fie o prioritate a oricarei guvernari. Este important ca veniturile persoanelor varstnice, care au…

- Multe dintre obiceiurile noastre zilnice ne afecteaza tenul: hidratarea deficitara, utilizarea machiajului in exces și demachierea necorespunzatoare, expunerea la soare și la mediul din ce in ce mai poluant, folosirea produselor nepotrivite tipului de ten, scaderea masiva in greutate etc.…

- Potrivit celui mai recent sondaj, 53% din romanii aflati peste hotare spun ca nu au de gand sa se intoarca in tara, in crestere cu 10% fata de anul 2017. Daca in anul 2017, 57% din romanii aflati peste hotare declarau ca au intentia de a se intoarce in tara, anul trecut numarul acestora a [...]

- Un tanar din Australia care a ramas nevoiaș la varsta de 17 ani s-a transformat, in doar patru ani, intr-un milionar. Sfaturile lui pentru a avea succes sunt la fel ca povestea lui de viața – incredibile.

- Un barbat a decedat, luni dimineața, dupa ce autoturismul sau a luat foc pe A2 București-Constanța, la kilometrul 77 pe sensul catre litoral, pe raza localitații Dor Marunt, a informat Centrul Infotrafic al IGPR.

- Premierul Viorica Dancila a scris sambata seara pe Facebook ca, desi a rugat clasa politica sa nu incerce sa confiste tragedia de la Caracal si sa o transforme in subiect de atac, "acest apel la respect, maturitate si compasiune nu a fost onorat".