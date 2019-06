GUVERNUL A APROBAT DECIZIA DE ÎNCHIDERE A MINEI PETRILA

Recepția la terminarea lucrărilor de închidere a fost efectuată la începutul anului The post GUVERNUL A APROBAT DECIZIA DE ÎNCHIDERE A MINEI PETRILA appeared first on Stiri din judetul Hunedoara . [citeste mai departe]