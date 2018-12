Un oraş din turtă dulce, prezentat într-o expoziţie vernisată la V&A Museum din Londra Arhitectii britanici au inlocuit materiale de constructie traditionale cu zaharul si condimentele pentru a crea un oras al viitorului, comestibil si realizat din turta dulce, la V&A Museum din Londra, cu scopul de a demonstra vizitatorilor ca planificarea urbana poate fi amuzanta si gustoasa, informeaza Reuters.

In cadrul unei expozitii anuale, organizata de specialistii Muzeului de Arhitectura din Londra si care va ramane deschisa in perioada 8 decembrie - 6 ianuarie, sunt prezentate cladiri realizate de arhitecti, designeri si ingineri care au fost invitati sa creeze orase sustenabile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta perioada, Inspectoratul de Politie Judetean Dambovita gazduieste expozitia foto-documentara, organizata sub egida Centenarului Marii Uniri si intitulata „Politia Romana – Arc peste timp”. Expozitia cuprinde fotografii, documente, uniforme, arme si alte obiecte din istoria si evolutia Politiei…

- Lidera Partidului Democratic Unionist nord-irlandez (DUP), Arlene Foster, a declarat vineri ca premierul britanic Theresa May ar trebui sa-i ceara Uniunii Europene un acord mai bun de 'divort' privind Brexit-ul, noteaza Reuters. Foster, al carei partid sustine guvernul May in parlamentul de…

- Germania spera ca Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana intr-un mod ordonat, insa Berlinul este pregatit inclusiv de posibilitatea ca Londra sa paraseasca Blocul comunitar fara sa ajunga la un acord cu UE, a declarat Olaf Scholz, ministrul german de Finante, potrivit agentiei Reuters.

- Premierul britanic Theresa May doreste sa forjeze cu UE un nou tratat in domeniul securitatii incepand din 2019, insa Consiliul European considera ca aceasta problema este prea importanta pentru a fi ”innecata” in negocierile Brexitului. Scepticismul unor politicieni britanici fata de proiectul…

- Sefii de stat sau de guvern din tarile Uniunii Europene se reunesc miercuri seara la Bruxelles, pentru a discuta impasul negocierilor pentru Brexit, relateaza Reuters, care a consemnat declaratiile facute la sosire de unii lideri europeni. Regatul Unit a respins saptamana trecuta ultima propunere de…

- Irlanda insista ca premierul britanic Theresa May sa isi respecte angajamentul de a furniza o asa-numita 'plasa de siguranta' care sa garanteze ca retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana nu va crea o 'frontiera dura' cu Irlanda de Nord, a anuntat luni, in Luxemburg, ministrul…

- Kremlinul va cauta informatii cu privire la barbatul despre care media britanice au relatat ca ar fi un colonel rus si unul din suspectii in cazul Skripal, a declarat joi presei purtatorul de cuvant al presedintiei ruse Dmitri Peskov, transmite Reuters preluta de Agerpres. "Multi oameni seamana,…

- Marea Britanie considera ca o iesire ordonata din Uniunea Europeana inca este cel mai probabil scenariu, dar subliniaza ca un acord cu Bruxelles-ul ar trebui incheiat cel mai tarziu in luna noiembrie, transmite Reuters, preluata de Agerpres. David Lidington, şeful de cabinet al premierului britanic…