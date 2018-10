Un oraş din Rusia a scos la concurs un post de îngrijitor de pisici Autoritatile din Zelenogradsk, un oras din Rusia, au publicat de curand un anunt mai putin obisnuit, in care se preciza ca a fost scos la concurs un post de ingrijitor de pisici. Castigatorul concursului are misiunea de a se ocupa de cele aproximativ 70 de animale fara stapan care traiesc in aceasta localitate, informeaza Reuters. Aproximativ 80 de candidati s-au inscris la concursul organizat de primaria acelui orasel din regiunea Kaliningrad, care a inaugurat si o statuie in forma unei pisici si a adaugat imaginea unei feline pe emblema localitatii. Cu ajutorul acestei strategii de rebranding,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

