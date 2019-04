Orasul italian Calolziocorte a interzis centrele de receptie pentru azilanti in apropierea scolilor. Primarul orasului, Marco Ghezzi, membru al partidului anti-imigratie Liga Nordului, a aparat decizia sustinand ca la astfel de centre are loc trafic de droguri.



„Intr-un alt centru din apropiere, avea loc trafic de droguri. Drept urmare, am luata aceasta decizie ca precautie si pentru a ne apara scolile. Exista riscul ca centrele sa fie folosite pentru trafic de droguri si atunci este de bun simt ca aceste facilitati sa fie in cel mai bun loc pentru comunitate pentru a favoriza intergrarea”,…