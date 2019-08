Stiri pe aceeasi tema

- Orasul german Bielefeld a anuntat ca va oferi o recompensa oricui poate dovedi adevarul unei obsesii conspirationiste mai vechi raspandite in mediul online potrivit careia localitatea nu ar fi decat o proiectie fictiva a unui grup misterios, arata Associated Press.Teoria conspiratiei a pornit…

- La centrul din Viseul de Sus se aflau mai multi adolescenti germani care aveau probleme cu legea. Cei mai multi erau consumatori de droguri. DIICOT a descoperit ca, sub paravanul unui proiect de reeducare, finantat de catre statul german, doi soti din Germania ar fi pus la cale o retea care in loc sa…

- Opt persoane sunt audiate la DIICOT in cazul copiilor din Germania ținuți in sclavie in Maramureș, anunța Antena3. Marți, mai multe percheziții au avut loc in Maramureș, la un grup infractional banuit de trafic de persoane, din care fac parte și doi cetațeni germani. Grupul este suspectat ca aducea…

- Intr-o declaratie in prezenta cancelarului german Angela Merkel, inaintea discutiilor bilaterale in marja summitului G7 de la Biarritz, Trump a afirmat ca situatia actuala 'nu este corecta' fata de Statele Unite.'Vrem sa-i dam inapoi in zonele de unde au venit', a spus presedintele american.…

- Un oraș german care este subiectul unei teorii a conspirației ca acesta nu exista de fapt ofera un milion de euro persoanei care reușește sa aduca dovezi solide privind inexistența sa, relateaza Associated Press. Oficialii orașului Bielefeld au spus ca nu exista limita pentru creativitate, dar doar…

- Sambata trecuta, poliția rusa a procedat la mai multe sute de arestari in randul participanților la manifestația organizata de opoziție in favoarea alegerilor libere. «Fermitatea» autoritaților ruse a suscitat vii critici, in special din partea Berlinului. In opinia guvernului german, relateaza din…

- Decizia cancelarului german Angela Merkel de a permite intrarea in Germania a peste 1 milion de refugiati, majoritatea sirieni, incepand din 2015, a fost o ''eroare esentiala'', a apreciat presedintele rus Vladimir Putin, intr-un interviu publicat de Financial Times inaintea summitului G20 de la Osaka.

