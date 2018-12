Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile din satelit arata fenomenul care a starnit interesul cercetatorilor. Mai exact, terenul de sub capitala Iranului, Teheran, se surpa. Aici traiesc aproximativ 15 milioane de persoane, fiind cel mai mare oras ca populatie din vestul Asiei.

- Administrația de la Washington va impune, incepand de luni, cele mai dure sancțiuni la adresa regimului de la Teheran, relateaza BBC. Statele Unite ale Americii acuza Iranul ca iși continua in secret programul de dezvoltare a armelor nucleare. Vizate sunt sectoarele finantelor, ...

- Statele Unite au anuntat ca suspenda tratatul de prietenie cu Iranul, dupa ce regimul de la Teheran a adus in fata unei instante internationale chestiunea sanctiunilor impuse Iranului de catre Statele Unite.

- Oradea a reușit sa atraga investiții de milioane de euro de la zeci de firme, odata cu construcția primului parc industrial din oraș. Investitia in acesta depaseste 20 de milioane de euro, jumatate din bani provenind din fonduri europene. Dupa dezvoltarea Eurobusiness Park I, lucrurile au mers atat…

- Douazeci si patru de persoane au fost ucise si alte cateva zeci ranite in atentatul care a vizat sambata dimineata o defilare militara in Ahvaz, oras in sud-vestul Iranului, indica un nou bilant oficial, citat de AFP, titrat de Agerpres. “Numarul martirilor ucisi in atacul terorist se ridica la 24,…

- Ministrul de Externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a declarat marți prin intermediul unui mesaj postat pe Twitter ca discuțiile diplomatice dintre Iran, Turcia și Rusia au prevenit cu succes un razboi in provincia Idlib din nord-vestul Siriei, relateaza Reuters preluata de news.ro „Discuțiile…