Un orădean a fost prins transportând aproape 700 de pachete de țigări Potrivit purtatorului de cuvant al Poliției Bihor, comisar-șef Alina Farcuța: „joi, 26 septembrie, pe strada Menumorut din municipiul Oradea, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Oradea impreuna cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au depistat in flagrant delict un barbat de 46 de ani, din municipiul Oradea, in timp ce transporta cu un autoturism 13.600 fire țigarete (680 de pachete de țigarete) nemarcate legal, de diferite marci”. Intreaga cantitate de tigarete nemarcate legal a fost confiscata… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Timișoreanul a intrat intr-un magazin și a inceput sa indese in vestimentația personala și in bagaj mai multe produse, care erau expuse pe rafturi. „Existand suspiciuni cu privire la comportamentul barbatului și pentru faptul ca nu achiziționase nimic, agenții de paza ai societații au solicitat…

- De menționat este faptul ca se cauta oameni din sursa interna, celelalte cerințe putand fi consultate pe site Poliției Romane, ar.politiaromana.ro. Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Arad din strada Varful cu Dor, nr.17-21, la data de 1 octombrie, orele 11.00 si va…

- Barbatul de 43 de ani a fost identificat joi de polițiștii timișoreni de la secțiile 1 și 2. Oamenii legii spun ca in 6 august el ar fi patruns intr-o societate comerciala de unde a furat patru laptopuri. Individul a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru furt calificat.…

- De asemenea, la principalele lacașe de cult din municipiul și județul Arad pompierii vor desfașura misiuni de asigurare a evenimentelor publice de amploare care pot genera situații de urgența. „Se vor executa misiuni cu forțe și mijloace in teren la Catedrala Ortodoxa, Manastirea Bodrog, Manastirea…

- Conform unui analize a siguranței in școli a Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, in anul școlar care a trecut, in școlile din Timiș au fost sesizate 37 de fapte penale (fața de 43, cate au fost sesizate in anul școlar 2017-2018). Din totalul de 37 de fapte, 36 au fost sesizate in incinta școlilor…

- Polițiștii Secției nr. 1 Rurala Arad au depistat joi, 1 august, in trafic, pe D.J. 703 E, un barbat de 31 de ani, din Pecica, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitații Sanpetru German. In urma controlului documentelor și a autoturismului, au fost depistate mai multe cartușe de țigari…

- Individul in varsta de 24 de ani a fost depistat de agenții de paza ai societații comerciale. Numai ce trecuse de casa de marcat cu produse pentru care nu a platit. Oamenii de ordine l-au oprit și au chemat imediat poliția. “Deplasandu-se la fața locului, polițiștii au constatat ca tanarul…

- Numai ca, pe langa interdictie, s-a ales si cu un dosar penal. Inspectoratul de Jandarmi Judetean Arad anunta faptul ca jandarmii au fost chemati marti, in jurul pranzului, la un local de alimentatie publica, acolo unde unul dintre clienti a spart televizorul birtului. Cel care a sunat a fost chiar…