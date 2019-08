Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Rusia a arestat astazi peste 1000 de persoane, inclusiv activisti importanti, la un protest de la Moscova fata de faptul ca unii membri ai opozitiei nu au primit aprobarea pentru a participa la alegerile locale.

- Fostul ideolog al PCRM, Mark Tkaciuk, a mințit atunci cand a anunțat ca s-a aflat la Moscova in timpul vizitei vicepremierului rus, Dmitri Kozak, la Chișinau. Politicianul s-a aflat in Republica Moldova, scrie deschide.md.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS) vine cu precizari in contextul anularii mandatului de arestare pe numele lui Renato Usatii. Potrivit unui comunicat emis presei, aceasta masura a fost luata in contextul in care Usatii „s-a prezentat benevol, (...) iar…

- Gabriel Cotabița, cantarețul care a fentat moartea in urma cu 4 ani, tot intr-o zi de mai, exact ca Mihai Constantinescu, trimite rugaciuni spre Cer de luni, cand a auzit de nenorocirea care s-a abatut asupra colegului sau de breasla. Intre Gabriel Cotabița și Mihai Constantinescu nu s-a legat o prietenie…